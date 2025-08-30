En Lara: Gran jornada de alistamiento nacional de la Milicia Bolivariana

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado 30 de agosto cientos de hombres y mujeres larenses se sumaron a la gran jornada de Alistamiento Nacional de la Milicia Bolivariana, en una actividad realizada en la Plaza Bolívar de Barquisimeto, un encuentro que reafirmó el compromiso con la defensa de la soberanía y la independencia conquistada por el pueblo venezolano, acatando el llamado del Presidente Nicolás Maduro Moros.

«Así como la etiqueta de hoy #VenezuelaEstaEnMiCorazon, allí está y también en mi alma, Venezuela es un pueblo Pacífico, todas las élites mundiales que quieren amenasarnos, Venezuela es esperanza por que de este pueblo salió Simón Bolívar, llamamos y apoyamos la diplomacia de paz de nuestro constructor de nuestro conductor de victorias, Nicolás Maduro, pero también estamos dispuestos a defender nuestra patria,» Expresó Nelson Torcate, Secretario General de Gobierno.

Por último Wider Álvarez, emprendedor local destacó: «no somos un país de conflictos, pero de igual forma hoy estamos alistándonos para servirle a la patria, somos un país amoroso, con gran cordialidad para quienes nos visitan de otras naciones, tenemos la mejor disposición para seguir adelante por nuestra patria».

Redacción: José Agüero

Fotos: Alexander Sánchez

Prensa Gobernación de Lara

Hender «Vivo» González