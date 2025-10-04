En Lara: Conformado Órgano de Dirección de Defensa Integral y ejercicios de mando conducción y comunicación

Para afinar mecanismos de defensa integral de la nación, fue instalado en Lara, Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) y a su vez los ejercicios de chequeo para mando, conducción y comunicación, coordinado por el gobernador Luis Reyes Reyes a nivel estatal y a nivel municipal por el Alcalde de Iribarren, Yanys Agüero.

Leer También: Refuerzo Operacional: Emcoex busca certificación de seguridad en Puerto Seco de Barquisimeto

Las ODDI instancias de coordinación, integración y ejecución dan cumplimiento a principios constitucionales, que incluyen estructuras municipales, áreas de defensa integral, (ADI); Unidades Comunales Milicianas (UCM) y Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), «cada uno de los municipios también lo conforman, por eso hemos dado una tarea para que cada quien prepare su plan de operaciones, sin revelar estrategias»,así lo manifestó el Gobernador desde la plaza Bolívar de Barquisimeto.

Recalcó la autoridad regional, Luis Reyes Reyes, que la ODDI -Lara está compuesta por comités que se van a ir fortaleciendo durante su desarrollo, para cumplir cabalmente el objetivo.

el Secretario General de la ODDI -Lara, que la práctica verifica la comunicación constante en el terreno entre cada una de las defensas integrales para garantizar la independencia y soberanía de nuestro territorio.

Aseguró que próximamente se activaran ejercicios de la ODDI con sus propios mecanismos, «apenas el Presidente indique, vamos a las prácticas, es una integración de pueblo y gobierno para salvaguardar la libertad de toda amenaza interna y externa», concluyó.

Marianella Vargas

Fotos: Kaiber Martinez

Prensa Gobernación de Lara.

Hender «Vivo» González