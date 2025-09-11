En La Guaira: Capturan a joven por hackear banco

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos del Cicpc lograron la captura de Alejandro José Vilchez Ramos, de 20 años, en Catia La Mar, municipio Vargas del estado La Guaira. El joven es señalado de integrar la organización informática delictiva “The Silent Wire”, dedicada al acceso indebido y a la vulneración de plataformas de entidades financieras.

De acuerdo con las investigaciones, Vilchez Ramos participaba activamente en una red que operaba junto a otras siete personas ya detenidas en procedimientos previos. Sus operaciones consistían en irrumpir en los sistemas de seguridad de bancos y transferir el dinero sustraído a diversas cuentas, con el objetivo de obtener ganancias rápidas y encubrir el origen ilícito de los fondos.

El Cicpc destacó que este tipo de aprehensiones no son habituales, ya que los delitos informáticos se caracterizan por el anonimato y la complejidad técnica de quienes los ejecutan.

La detención ha generado amplio debate en redes sociales.

Algunos usuarios cuestionan que jóvenes con conocimientos avanzados en programación y sistemas terminan dedicando sus talentos a actividades ilícitas.

Autoridades reiteraron que continuarán los operativos contra este tipo de organizaciones, señalando que el cibercrimen se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad financiera, especialmente en tiempos modernos, donde la tecnología y la digitalización juega un papel clave para los sistemas bancarios.

El detenido quedó a la orden del Ministerio Público (MP), donde se diagnosticarán las responsabilidades penales correspondientes, además de determinar si existen otras instituciones privadas o públicas que han sido afectadas por el ciberdelincuente o la organización criminal.