En la Flor de Venezuela se celebró el certámen Belleza Latina Gay

Durante la noche del día viernes 16 de junio, se llevó a cabo el primer reinado del Belleza Latina Gay en las instalaciones de la Flor de Venezuela; organizado por Jorge Silva durante su sexta edición en el estado Lara.

El evento, estuvo conducido por los animadores Eling Giménez y Amber De Fiore, con la participación de ocho candidatas, la presencia de las anteriores ganadoras como Emma Brant y la galardonada del Miss Gay 2022: María Gabriela Garmendia, además de los representantes de la comunidad, familiares, periodistas, fotógrafos, jurados y personas que se sumaron a apoyar dicho concurso, para también presenciar el show estelar de Alexandra Moncada y la cautivadora apariencia de Arantxa Matteo.

Leer también: Policía de Iribarren mantiene activo los patrullajes preventivos en La Ruezga

”El mundo está cambiando y tenemos que cambiar en conjunto con el mundo, para así demostrarle a la sociedad un ejemplo de tolerancia, amor, respeto y aceptación. Todos somos iguales y mientras haya amor, no importa la igualdad de géneros; todos somos hijos de un mismo Dios”. Argumentó Benjamín Aguiar míster Carnaval 2023

La primera participación, se realizó en el año 2013, donde resultó ganadora Stephanie Gouveia. La organización tuvo tres concursos seguidos hasta el 2015, dando un descanso para volver en 2020 en el año fuerte de la pandemia del Covid-19, mientras que el año pasado Ángela Tovar se llevó la cinta ganadora.

En esta ocasión, las participantes fueron: Alondra Villarreal, Alana Coello, Alexandra Miuller, Aransha Uzcategui, Valeska Días, Hianna Branm, Rachell Spears y Alexandra Pernía, estas últimas resultaron vencedoras.

”Agradezco a los encargados por darnos la oportunidad de hacer este certamen de transformación en la Flor de Venezuela, donde podemos destacarnos. Acá, los participantes no imitan a una mujer, sino que lo hacen porque les nace y para todos, la mujer es un arte de inspiración”. Señaló Jorge Silva

”Lo más importante que deben tener es la disciplina, a pesar que estamos en un mundo de discriminación, debemos tener constancia y demostrarle a la sociedad que somos diferentes, amables y personas creativas; así como también dejar una huella en la comunidad. Aprender a querer, amar, valorar, incluir a todos por igual, tener inclusión al acercamiento del apoyo de los heterosexuales hacia toda la comunidad”. Expresó el organizador

Despampanante

”El cambio, es cuestión de mucha dedicación; verse tan hermosa, es tener que pasar horas esforzándose, trabajar y proceder a verse bella. Porque cuando se cree en algo, se tiene los sueños en la mano” Planteó Arantxa Matteolis

”Todavía tengo más metas en mi vida, mi inspiración se agradezco a mi madre quién es muy luchadora y su esfuerzo me lo ha inculcado, represento al Municipio Palavecino, Cabudare. Yo, siempre digo que hay que tener tolerancia para lograr todos nuestros proyectos, cuando tú aprendes a tolerar a los demás, te comes al mundo. A mí me gusta siempre sonreír, rumbear y bailar para desestresarme, aparte me apasiona viajar, por ello; aún estamos en proceso de seguir volando”. Prosiguió Arantxa quién engalanó la noche con un traje negro elegante

La representante de ”Colombia” fue coronada como la nueva Miss Belleza Gay Lara 2023 en la sexta edición de este certamen, celebrado el monumento de la Avenida Venezuela con Bracamonte y que busca visibilizar el transformismo en esta comunidad en toda la entidad de guara.

Por su parte, el evento contó con la invitación del Míster Carnaval 2023, Benjamín Aguiar quién nos conversó que además de sus pasos por el modelaje, es atleta de alto rendimiento, corredor de los 100-200 metros planos y sueña con representar en los Panamericanos de Atletismo a Barquisimeto.

”Soy parte de la organización desde hace cinco años, cada una de las candidatas está sumamente preparada, he participado en cada uno de los eventos míster y en los cuales he ganado. Actualmente, soy atleta de la selección del estado Lara con una trayectoria de diez años y Dios mediante vendrá un nuevo concurso, para seguir impulsando ese sueño de pertenecer a la selección de Venezuela”. Dijo Aguiar

Triunfadora del 2021 Emma Brant

”Soy la reina saliente, hoy me ha tocado coronar a la sucesora, me siento feliz de ver este concurso en un sitio turístico en el estado Lara. La libertad para mí, es sentirme plena; disfrutar y soñar junto a mis amigos, mientras que Barquisimeto, es una ciudad que me ha permitido pertenecer a este estado hermoso, tengo 21 años de edad y espero seguir avanzando en toda Venezuela para dejar a Barquisimeto muy alto. A todas las personas que nos apoyan, les envío gracias por apoyarnos, somos tal cual como los heterosexuales, que queremos, sentimos y padecemos, pues estoy contenta de que disfruten este evento”.

La ignorancia nos impide lograr nuestras metas

”Es una organización amigable, quiero seguir emprendiendo todo lo que haga y convertirlos en meta, próximamente tengo un sueño que quiero que se convierta en una clara meta, y es estudiar odontología y graduarme. A veces tenemos mucha ignorancia, porque nuestras condenas no pueden ser la sexualidad, enfermedades y ser diferentes, sino la ignorancia que le ponemos a las metas día a día, por eso hay que cambiar, y no dejar que el mundo pueda elegir por nuestras vidas, por ello; hay que avanzar”. Comentó Gabriela Stefanía Spears actual señorita gay Iribarren 2023

Ambert Di Fiore comentó acerca de ser la animadora oficial del certamen, donde afirmó que es bastante la diferencia de animar este tipo de eventos a otros:

”Hay mucha diferencia, es un arte que se nos haría a cada una fáciles, sin embargo; a las participantes y a todas en general, les cuesta mucho transformarse, solamente en vestimenta duran alrededor de una hora, físicamente a cada una le debe gustar y no es fácil andar con tacones o pelucas, es muy complicado, pero es lo que nos hace ser feliz, y transmitimos esa felicidad. Todos somos iguales, nadie es más que nadie; tenemos que tener tolerancia para todos los demás”. Finalizó

Las reinas de la noche

”Todas, estamos aquí por un objetivo, siempre hemos querido vernos bella y ser libres. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad dorada y tan grande que me ha obsequiado, debido a qué desde este momento, soy la nueva belleza gay turismo 2023 del estado Lara” Destacó Alondra Villarreal

”Es la recompensa de un trabajo lleno de preparación, educación y dedicación. Y bueno, el destino se encarga de colocar las cosas en su lugar, estoy muy agradecida y contenta del resultado, le doy las gracias a mi diseñador u mentor para lucir este hermoso traje en esta gran noche. Cuando te gusta, hay que disfrutárselo, los sueños inician cuando se inicien a cumplirlos, gracias a la organización de darnos la oportunidad bajo el arte de la transformación”. Aseveró Rashell Spears

”Sumamente agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de estar aquí y a mi equipo de trabajo por el diseño de mi traje, esta es una meta; a través de este concurso quiero lograrlo. Siempre cuando estamos en un concurso de transformación nos olvidamos de la personas que en realidad somos, por el cual debemos aprender a aceptarnos y querer a los demás”. Recordó la ganadora Alexandra Pernía representando a ”Colombia”.

Y por si fuera poco, entrevistamos a los diseñadores de la triunfadora. Ellos, se han encargado de vestir también a la Miss Grand Falcón 2023: Valentina López, Miss Grand Santa Rosa: Paola Marín y a Miss Grand Yaracuy: Karen Dorante.

”Somos un grupo de diseñadores que tenemos varios años trabajando en esto. El traje tiene mucho significado, se refiere sobre la luz y el sol, por eso es un traje brillante color dorado. En quince días logramos terminar el vestido”. Indicó Kristopher Lucena

”El traje fue hecho inspirado en Venezuela, la idea era que se viera muy femenino, en hacer un arte llamativo. Nosotros ya llevamos 8 años diseñando y hemos hecho trabajos a una gran cantidad de modelos en la tierra crepuscular” Reiteró Jesús León.

Con información de Nota de Prensa