En Indio Manaure crece la contaminación por colapso de cloacas

Habitantes del sector II de Indio Manaure en Barquisimeto, expresan tener 2 años con el colapso de las vías principales de cloacas, que generó el desborde de las aguas servidas en sus viviendas y se vieron obligados a realizar pozos sépticos.

Vecinos afirman que han hecho las denuncias en reiteradas ocasiones, pero que no han tenido respuesta de los entes competente. “Hace tres meses vino una comisión de Hidrolara a inspeccionar, pero eso quedó allí” comentó Yanni Hurtado, habitante del sector.

Asimismo, Hurtado comentó al equipo de Noticias Barquisimeto que el costo de realizar el pozo séptico fue elevado, y que la mayoría de los vecinos no tienen como pagarlo, “aunque yo logré solventar, mis vecinos no y continua el desborde de las cloacas que me sigue afectando” reafirmó Hurtado.

Los vecinos se han reunido para intentar enmendar esta problemática, pero a los días se vuelve a tapar. “necesitamos que nos ayuden a solucionar el colapso de las cloacas, hay niños y adultos con diferentes patologías y tememos a que esto se convierta en una epidemia” afirmó Carlos González habitante de la comunidad.

El llamado es a las entidades competentes y a la hidrológica a que se aboquen a solucionar la problemática que tiene mas de 2 años.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto