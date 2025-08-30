En imágenes: Jornada de solidaridad mundial con Venezuela y por la paz en América Latina y el Caribe

Representantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales de diversos países se manifestaron en favor de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos y la paz en la región.

Más de 100 ciudades alrededor del mundo se unieron en una contundente Jornada de Solidaridad Mundial con Venezuela y por la Paz en América Latina y el Caribe, alzando su voz bajo la consigna “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza”, en respuestaa las recientes amenazas del Gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado embarcaciones militares en el mar Caribe.

Los participantes en esta jornada global consideran que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no solo amenazan la estabilidad regional, sino que también atacan a todos los pueblos que han decidido ser libres.

La consigna resonó con fuerza en diversas latitudes, desde Sudáfrica hasta Australia, expresando un rotundo repudio al injerencismo imperialista que busca socavar la soberanía de la nación bolivariana.

En América Latina, la voz de México se unió a esta causa, teniendo a Paulo Lidaldo, integrante de Asuntos Internacionales de la Unidad de las Izquierdas e integrante de la Internacional Antifascista; quien expresó su solidaridad con el “valiente pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su presidente legítimo”.

Lidaldo advirtió que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe no solo pone en riesgo la soberanía de Venezuela, sino que también atenta contra la paz en toda América Latina.

Participación de las mujeres como líderes sociales del Norte de Santander, Cúcuta, Colombia. Foto: Campaña Venezuela no es Amenaza / Telegram.

Desde Brasil también transmitieron muestras de solidaridad hacia Venezuela. Foto: Campaña Venezuela no es Amenaza / Telegram.

Desde la ciudad de Bakú-Azerbaiyán en compañía del Grupo de Amigos de Venezuela se llevó a cabo una concentración y jornada informativa para denunciar la nueva arremetida del gobierno de EEUU contra Venezuela. Al término de la actividad los miembros del Grupo de Amigos de Venezuela suscribieron una Carta de solidaridad y respaldo a Venezuela. Foto: Campaña Venezuela no es Amenaza / Telegram.

Hermanos de Guinea Ecuatorial, Burkina Faso y Cuba se concentraron en la Embajada de Venezuela en Malabo para expresar su respaldo al pueblo y al Gobierno de Venezuela y rechazar toda amenaza e intromisión imperial. Foto: Campaña Venezuela no es Amenaza / Telegram.

Concentración este sábado ante el consulado de EE.UU. en Johannesburgo, Sudáfrica. Foto: Campaña Venezuela no es Amenaza / Telegram.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur