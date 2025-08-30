En imágenes: Jornada de solidaridad mundial con Venezuela y por la paz en América Latina y el Caribe

Representantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales de diversos países se manifestaron en favor de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos y la paz en la región.
Más de 100 ciudades alrededor del mundo se unieron en una contundente Jornada de Solidaridad Mundial con Venezuela y por la Paz en América Latina y el Caribe, alzando su voz bajo la consigna “Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza”, en respuestaa las recientes amenazas del Gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado embarcaciones militares en el mar Caribe.
Los participantes en esta jornada global consideran que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no solo amenazan la estabilidad regional, sino que también atacan a todos los pueblos que han decidido ser libres.
La consigna resonó con fuerza en diversas latitudes, desde Sudáfrica hasta Australia, expresando un rotundo repudio al injerencismo imperialista que busca socavar la soberanía de la nación bolivariana.
En América Latina, la voz de México se unió a esta causa, teniendo a Paulo Lidaldo, integrante de Asuntos Internacionales de la Unidad de las Izquierdas e integrante de la Internacional Antifascista; quien expresó su solidaridad con el “valiente pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su presidente legítimo”.
Lidaldo advirtió que el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe no solo pone en riesgo la soberanía de Venezuela, sino que también atenta contra la paz en toda América Latina.
Hender «Vivo» González
Con información de Telesur