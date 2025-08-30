En imágenes: Comuneros, pescadores y motorizados de Venezuela activos en defensa de la soberanía

Pescadores, acuicultores, motorizados, comuneros y pueblo todo de Venezuela está en las calles para defender su soberanía y el derecho a vivir en paz.

En el contexto de la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela y por la Paz en América Latina y el Caribe y la continuación del proceso de alistamiento, el pueblo de Venezuela se moviliza por mar y tierra para defender su soberanía e independencia ante las amenazas imperialistas que acechan en todo el continente.

“Desde nuestro río Orinoco defendemos nuestros mares”, fueron las palabras de una de las tantas venezolanas que este sábado 30 de agosto partió en una embarcación rumbo a un punto de alistamiento destinado al sector pesquero del país.

“Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza” es la campaña que se esparce por redes sociales y se levanta como una consigna y una bandera: con Venezuela no se juega, y hay todo un pueblo listo para salir a las calles y defender su Gobierno constitucional, representante y brazo director del proyecto de transformación que la República Bolivariana ha decidido para hacer realidad cada día un mejor país.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur