«En España solo el Real Madrid es una opción para Haaland»

Ruud Gullit habló en una entrevista en Bild sobre las opcione de futuro del delantero del Dortmund al que no ve en el United.

El futuro de Haaland es uno de los temas estrellas del mercado de fichajes. Lo es desde hace tiempo y ahora ha hablado sobre ese asunto el ex jugador Ruud Gullit. Lo hizo en una entrevista en el diario alemán Bild.

Gullit comenzó diciendo sobre Haaland que «lo veo en Inglaterra, pero creo que no irá al Manchester United. El City le vendría bien por Pep Guardiola. Pero Jürgen Klopp y Liverpool también serían geniales. Lo que ha hecho Jürgen con este club es increíble. Solo tienes que elogiarlo, siempre tiene hambre. Eso le queda bien a Haaland, es su estilo», dijo, para añadir que «en España solo el Real Madrid es una opción. Estos son los tres clubs que competirán por Erling».

Gullit, por otro lado, elogió a Lewandoswki: «Lo amo como jugador, lo puede todo. También creía que ganaría el Balón de Oro. Fue una sorpresa que no sucediera de esa manera. Pero no fue una estafa, solo un simple voto. Es muy lamentable que esté activo en la misma época que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Siento que no es valorado como los otros dos en todo el mundo. Esto es una lástima», dijo Gullit que avaló el fichaje de De Ligt para el Bayern: «Matthijs experimentó y aprendió mucho en la Juventus. Podría hacer una muy buena contribución al Bayern”.

