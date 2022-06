En EEUU universitarios sin ofertas de trabajo en área tecnológica

Más de 21.500 trabajadores tecnológicos en los Estados Unidos (EEUU) han perdido sus empleos en lo que va del año, según información suministrada por Layoffs.fyi, un sitio web que monitorea los recortes de empleos.

No obstante, el número de despedidos en mayo se disparó un 780%.

En lo que parece ser una tendencia contraria a la Gran Renuncia de 2022, cuando legiones renuncien por nuevos empleos, algunos solicitantes de empleo tecnológico ahora enfrentan recortes de costos y congelaciones de contrataciones en medio de una inflación de cuatro décadas, la situación Rusia-Ucrania y la pandemia en curso; refiere Reuters.

La contratación en el sector tecnológico en EEUU, en su conjunto, se ha mantenido fuerte, según expertos de firmas de personal y consultoría.

Los roles tecnológicos en las industrias de la salud y las finanzas son fuertes, así como en el campo de la tecnología de la información, dijo Thomas Vick, director regional con sede en Texas de la práctica tecnológica de la firma de personal Robert Half.

Pero para la clase entrante de nuevos empleados fuera de la universidad de EEUU, perder sus ofertas de trabajo ahora es especialmente dañino, ya que dijeron que están excluidos de compañías como Meta Platforms, Alphabet Inc (GOOGL. O) Google y otros gigantes tecnológicos de EEUU, que ya han asegurado su nueva cohorte de reclutas.

Twitter y el capricho de Elon Munsk

Una de las empresas que ha generado fuertes recortes es Twitter.

En la última semana de mayo, la red social llamó a uno por uno de algunos de sus miembros, en especial a los nuevos empleados que habían entrado y estaban recién graduados.

En una llamada de 15 minutos, revocó las ofertas de trabajo que tenía para cada uno.

«Fue traumático», dijo a Reuters Iris Guo, una gerente de producto asociada entrante que vive en Toronto, y uno de los tantos afectados por la eliminación de este puesto de trabajo.

La situación de Twitter, también se ve afectada por las posturas de Elon Munsk, quien a finales de abril consiguió comprar la compañía por 44.000 millones de dólares.

El fundador de Tesla, que tiene más del 9 % del accionariado de Twitter, lanzó el 14 de abril una oferta de compra tajante, «la mejor y última», a razón de 54,20 dólares por acción que finalmente son los que pagará a través de una entidad.

Mercado de criptomonedas en caída

La fuerte caída del mundo de las criptomonedas también ha generado una baja en las ofertas de empleo en esta situación.

La firma de criptografía Coinbase Global Inc (COIN. O) despidió al 18% del personal este mes, las firmas de pagos Klarna y Bolt Financial despidieron colectivamente a más de 900 personas, mientras que grandes nombres como Meta Platforms Inc, Lyft Inc (LYFT. O) y Uber Technologies Inc (UBER. N) han dicho que ralentizarán o congelarán la contratación.

Con información de: UN