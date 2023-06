En duelo de estrategas femeninas de la Liga FUTVE Futsal 1: Tigres remontan y se quedan con la ida ante Titanes

Ya comenzaron los cuartos de final de la Liga FUTVE Futsal y los primeros equipos en enfrentarse fueron Titanes de Lara y Tigres Futsal en el Gimnasio Los Horcones de Barquisimeto. Este encuentro lo pudiste disfrutar por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deporte.

Los felinos, actuales subcampeones del futsal profesional venezolano, perdieron la punta del Grupo Central en la última jornada, momento en el que Centauros de Caracas superó al equipo dirigido por Oriana González. Los guaros también finalizaron segundos en el Grupo Occidental al quedar a solo tres puntos de Santa Bárbara.

Durante los primeros minutos, los dirigidos por Crely Liscano mostraron un rendimiento superior al de Tigres, dominio que lograron capitalizar en el marcador gracias a la anotación de Kevin Medina. No obstante, la visita no bajó la guardia y buscó la igualdad, aunque no generaba contundencia en el área tras la primera parte.

La segunda parte arrancó con mayor presión por parte de Titanes, que generaba sus primeras oportunidades para intentar duplicar la ventaja en tierras larenses. Los felinos reaccionaron e igualaron el marcador para luego ponerse arriba en la pizarra. En los segundos finales, llegó el tercer tanto final.

