En Bobare: Colocadas 370 toneladas de asfalto en la Avenida Francisco de Miranda

El Alcalde bolivariano del municipio Iribarren, Yanys Agüero, verificó la colocación de 370 toneladas de asfalto en la Avenida Francisco de Miranda, propia de la comunidad de Bobare, en el marco de sus 292 años de fundación.

De esa manera, el líder local informó que los trabajos incluyen demarcación, embellecimiento de fachadas y trabajos integrales del territorio, «gracias a un equipo que trabaja las 24 horas. Ya para el día jueves aproximadamente, tendremos este corredor hermoso para el glorioso pueblo de Bobare», indicó.

A su vez, Agüero señaló que seguirán trabajando en cada una de las parroquias que conforman la jurisdicción de Iribarren, «vamos a cerrar el año 2025 en paz y tranquilidad; y a la par dignificando al pueblo», concluyó la autoridad local.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Iribarren

Hender «Vivo» González