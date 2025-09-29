¡En Barquisimeto! Luis Olavarrieta debuta como conferencista con “Story Power: El Poder de las Historias”

El destacado periodista venezolano Luis Olavarrieta debuta en una nueva faceta de su desarrollo profesional, esta vez como conferencista en un ciclo de presentaciones denominado “Story Power: El Poder de las Historias” (La Conferencia), donde compartirá sus vivencias personales y anécdotas con su característico toque personal y humor, paseándose desde momentos divertidos hasta reflexiones profundas, para invitar al público a reír, reflexionar y a conectar.

Con una mezcla de humor y emociones, en cada presentación Olavarrieta emprenderá un viaje a través de sus experiencias, dejando una huella en cada asistente, para explorar conjuntamente el poder que tienen las historias de vida y a dónde nos pueden llevar.

Bajo la producción de A&T PRO, el conocido periodista que ha dejado su impronta con diversas facetas y formatos en los principales canales de TV abierta del país y desde hace años mantiene su audiencia cautiva a través de sus programas y especiales en su canal oficial de YouTube @olavarrietaluis (más de 968 mil suscriptores), realizará esta primera gira nacional con “Story Power” empezando con las siguientes ciudades: Barquisimeto, Valencia y Caracas.

Abre el sábado 15 de noviembre a las 3:00 pm en el Hotel Trinitarias Suites de Barquisimeto, le sigue el domingo 16 en el Wynwood Park de Valencia a las 3:00 pm y en Caracas el sábado 22 de noviembre a las 4:00 pm en el gran salón “Armando Reverón” del Hotel JW Marriot ubicado en El Rosal (Chacao). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web: www.goliive.com y por el call center: 0412-3359430. Más adelante se anunciarán nuevas fechas y ciudades.

Quien se diera a conocer como el irreverente reportero del programa “Ají Picante”, señala que la génesis de esta nueva aventura se dio a que desde hace años muchas personas le han pedido herramientas de comunicación, a lo que él siempre se cuestionaba:

“¿Qué es lo que realmente puedo compartir que tenga valor? La respuesta la encuentro en mi propia historia. Yo me formé en la academia de Radio Caracas Televisión, un espacio que me dio las bases técnicas, el rigor, la disciplina. Pero la verdadera madurez me la regaló la calle, los escenarios diversos, los tropiezos y los aciertos que se viven cuando uno comunica frente a públicos distintos, en momentos inesperados y bajo todo tipo de presiones. He tenido la oportunidad de aprender en carne propia que la comunicación no es solamente hablar bien, ni tener buena voz, ni dominar un libreto. Comunicar es conectar. Y esa conexión se afina con el tiempo, con la práctica y con las experiencias que te van moldeando”.

