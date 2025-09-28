En Barquisimeto: Efectuado Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo para sobrellevar emergencias

Cumpliendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, quien convocó al pueblo en perfecta unión cívico-militar y policial, se efectuó en la ciudad de Barquisimeto el Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo, específicamente en el Hospital Militar Dr. José Ángel Álamo y en el Liceo Bolivariano El Ujano, ambos espacios ubicados en la parroquia Santa Rosa.

‎La jornada que busca incrementar y activar los planes para proteger a la ciudadanía, contó con la presencia del Gobernador del estado Lara; Comandante Luis Reyes Reyes, el Alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero; el G/D Hibrahim Sirgo, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N° 13 (ZODI Lara), además de diversas autoridades y cuerpos de seguridad que se apersonaron en los simulacros establecidos en la ciudad de Barquisimeto.

El Comandante Reyes Reyes expresó que los ejercicios contribuyen a manejar alguna situación por evento natural, «en el Hospital Militar observamos todo el despliegue que debe realizarse ante cualquier emergencia, ya que contamos con servidores públicos y con un pueblo que sabe las medidas a tomar al registrarse una incidencia en un recinto de salud», indicó que participaron en los simulacros Cuerpo de Bomberos, Milicia Nacional Bolivariana, Policía, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la comunidad organizada.

A su vez, el Comandante de la ZODI Lara, notificó que se llevó a cabo el desalojo de todos los residentes del Hospital Militar en el marco del simulacro nacional, «estamos atentos a situaciones naturales o antrópicas, por ello estamos enfocados en esta actividad de gran importancia para reconocer y fortalecer las medidas a tomar», aseguró la autoridad militar.

‎Con esto coincidió el líder local Yanys Agüero, quien hizo hincapié en fomentar todas las medidas ante cualquier incidencia que vulnere a la población, «un pueblo preparado es un pueblo indestructible; en tal sentido, la preparación debe ser permanente para sobrellevar cualquier escenario y salir victoriosos como estamos acostumbrados», exclamó.

Por su parte, Mary Martínez, directora del Liceo Bolivariano El Ujano recalcó la necesidad de que en las instituciones educativas se multiplique la información y pueda llegar a los hogares, para saber cómo actuar en cualquier emergencia, «la formación práctica ha sido efectiva y significativa; nos han impartido los conocimientos necesarios para actuar ante un evento sísmico y así evitar el pánico», comentó.

‎Cabe destacar que entre las acciones realizadas durante el simulacro, resaltan: descenso controlado de lesionados, búsqueda de lesionados en estructura colapsada, rapel, desalojo de residentes, atención pre hospitalaria y traslado y capacitación enfocada en qué hacer antes, durante y después de algún fenómeno.

