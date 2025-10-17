En Barquisimeto: Choque entre un carro y camioneta, deja un menor herido

En Barquisimeto, un aparatoso accidente de tránsito sacudió la tranquilidad de la carrera 16 con calle 25 durante la mañana de este viernes 17 de octubre. La capital del estado Lara, fue el escenario de este siniestro vial, que generó un considerable congestionamiento y alarma entre los ciudadanos.

Los hechos

El siniestro vial, cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades pertinentes, involucró la colisión entre un vehículo tipo automóvil y una camioneta de uso particular. La magnitud del impacto generó alarma entre los transeúntes y conductores que circulaban a esa hora.

Lamentablemente, como consecuencia directa de la fuerte colisión, se reportó que un menor de edad que viajaba en uno de los vehículos sufrió diversas lesiones.

Atención medica

Paramédicos adscritos a los cuerpos de emergencia se hicieron presentes rápidamente en el lugar para brindar la atención prehospitalaria necesaria al joven herido. Tras la primera evaluación, el personal de salud confirmó que, afortunadamente, las lesiones sufridas por el menor eran de carácter leve, y el incidente no revistió consecuencias mayores en términos de vidas humanas o afectaciones graves a la salud.

Pese a que el suceso no trascendió más allá de las lesiones leves del joven, los daños materiales en ambos vehículos fueron considerables, evidenciando la fuerza del impacto. Este tipo de incidentes reaviva el debate sobre la seguridad vial y el comportamiento al volante en la ciudad.

Al respecto, Vladimir Virguez, testigo del suceso o transeúnte, expresó su profunda preocupación ante la recurrencia de este tipo de accidentes, señalando una percibida decadencia en el civismo: «Las personas ya han perdido la conciencia ciudadana y la empatía. Parece que cada quién puede hacer lo que le da la gana y no piensan en las consecuencias de sus actos», comentó Virguez, haciendo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad individual que cada conductor tiene en la prevención de tragedias en las calles.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB