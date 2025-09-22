En Barinas un hombre atacó con navaja a su expareja

Un hombre de 33 años fue detenido por la policía científica en el estado Barinas, luego de que atacara con una navaja a su expareja y al actual novio de esta, causándoles graves heridas. El agresor no aceptaba el fin de la relación y planeó la agresión al conocer la rutina de las víctimas.

El hecho ocurrió en el sector Quebrada Seca, del barrio El Indio, parroquia Alfredo Arvelo Larriva. José Antonio Pinto Guache (33) esperó a que la pareja llegara a la casa del padre del hombre e irrumpió en la vivienda, agrediendo a ambos con una navaja de barbero.

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro de salud, donde el hombre agredido tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y se encuentra bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones. La mujer también sufrió múltiples heridas.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra Las Personas de la Delegación Municipal Barinas, adscritos al Cicpc, lograron la captura del agresor, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público para enfrentar cargos por el ataque.

Por: Edwin «Sports» Hevia Cadevilla / NB