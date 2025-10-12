En Alí Primera: Hombre agrede a un gato y será imputado por el Ministerio público

En Alí Primera, Parroquia Tamaca, al norte del municipio Iribarren, un acto de cobardía y crueldad animal, en contra de un indefenso gatico, ha desencadenado una profunda preocupación en los habitantes del sector y la movilización de las autoridades para prevalecer la justicia.

Un ciudadano identificado como Andri Castillo fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) luego de ser denunciado por agredir de forma salvaje a un gato en la urbanización Alí Primera. La detención se llevó a cabo en la parroquia Tamaca el día jueves, luego que la dueña del indefenso animal, se llenara de valor e interpusiera una denuncia de manera formal.

Argumentos sólidos para la investigación

La denuncia, sustentada con múltiples pruebas que demuestran la grave actuación del sujeto, fue crucial para que las autoridades actuaran de inmediato.

Ante la gravedad del hecho y el repudio generalizado, el Fiscal General de la República, Dr. Tarek William Saab, se pronunció públicamente sobre este caso de maltrato animal.

El Fiscal Saab ordenó al Ministerio Público del estado Lara imputar de forma inmediata al agresor por los delitos de Maltrato Animal y Prohibición de Hacérse Justicia por Sí Mismo, delitos contemplados en la legislación venezolana con severas sanciones.

La Fiscal número 23 de la jurisdicción, será la encargada de llevar el correspondiente proceso judicial contra el detenido por el maltrato a un gatico.

Por: Edwin «Sports» Hevia / NB