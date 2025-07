“En 45 días nos matamos aquí”: Conflicto en el barrio Las Clavellinas se complica

La tranquilidad del Barrio Las Clavellinas se ha visto gravemente alterada por un creciente y tenso conflicto vecinal que exige la urgente intervención de las autoridades. Lo que comenzó como la simple construcción de un cerco perimetral en un terreno ubicado al final del callejón Siempre Viva, en el sector 3 en la parroquia Santa Rosa del municipio Iribarren, se ha transformado en un foco de discordia con acusaciones mutuas de agresiones y amenazas, manteniendo en vilo a toda la comunidad.

La situación, que se ha gestado por más de un año, escaló a un punto crítico el viernes 27 de junio, culminando en agresiones físicas entre vecinos. El equipo de Noticias Barquisimeto ha seguido de cerca el caso desde el inicio, y hoy se dirigió al lugar de los hechos para recabar las impresiones de los afectados.

En una transmisión en vivo a través de Somos TV y Somos 93.5 FM, los vecinos expresaron su desesperación. Uno de ellos, haciendo referencia a la mediación de los Jueces de Paz, exclamó: «Los jueces de Paz nos dieron 45 para mediar, pero en 45 días nos matamos aquí. El juez de paz no viene por aquí, debe estar en su casa ahorita», reflejando la desconfianza y la urgencia de una solución efectiva.

Versiones encontradas: «Un problema de más de un año»

María Hernández relató la antigüedad del conflicto: «Esto ya tiene más de un año este problema, nadie ha venido a solucionar nada. Se está peleando la entrada de dos familias humildes». Hernández señaló la preocupación por la restricción de paso, impidiendo incluso el acceso de una motocicleta, y acusó el uso de una persona de la tercera edad, la Sra. Zaida Alvarado, en la disputa. Mencionó que el terreno, que ella prestó a la Sra. Zaida Álvarez, ahora está a nombre del Sr. Misael Soto y la Sra. Dayana Querales.

Por su parte, Crisbely Fernández negó rotundamente las acusaciones de amenazas de muerte hacia la Sra. Zaida, calificándolas de «calumnia». Afirmó que el paso en disputa «ya existía hace 25 años» y que la Sra. Zaida Alvarado y el Sr. Misael Soto habrían firmado dicho paso. Fernández presentó mensuras que, según ella, reflejan un callejón de 2.20 metros, correspondiente a Marlene Colmenárez. También denunció que su hija fue agredida durante el altercado, y responsabilizó a la Alcaldía y Gobernación por la falta de intervención a pesar de haber recibido cartas solicitando su presencia antes de que la situación escalara.

Jazmín Acosta corroboró la agresión mutua y criticó a quienes solo muestran una parte de los hechos. Señaló que la hija de la Sra. Zaida Alvarado le habría admitido la dificultad de la situación con su madre. Acosta argumentó que «compraron un terreno donde las medidas que ellos tienen, no son legales» y que el terreno en cuestión era un patio sin salida. Cuestionó la inacción del Juez de Paz, a pesar de haberle entregado una carta un día antes de los incidentes del viernes 27 de junio.

Sobre un video donde el Sr. Julio Acosta lanza piedras a un portón, Jazmín Acosta defendió a su padre, explicando que estaba «fuera de control» y que el video no muestra la totalidad de los hechos. También acusó a la Sra. Dayana Querales de no dar la cara y de utilizar a la Sra. Zaida Alvarado.

Falta de respuesta oficial: «Alcaldía corrupta o qué?«

Los vecinos, indignados, colocaron una pancarta con la frase «Alcaldía Corrupta o qué?». «Si le hemos hecho el llamado a la alcaldía y no se ha pronunciado esta situación, ¿qué más podemos pensar?», expresó un residente, cuestionando por qué la alcaldía otorga permisos sin verificar las mensuras.

Edixia Rondón, miebro del Consejo Comunal de Las Clavellinas, aseveró que la Sra. Zaida Álvarez «miente» al decir que no ha vendido el terreno, y denunció el uso de una adulta mayor para fines ilegales. Rondón lamentó que, a pesar de una orden del Alcalde para solucionar el problema hace un año, la alcaldía no ha actuado de forma equitativa, favoreciendo a una de las partes. Clamó por la intervención del Fiscal General Dr. Tarek William Saab con fiscales desde Caracas, ante la «ineficacia» de las fiscalías locales y los organismos de seguridad.

La preocupación por la seguridad es tal que los vecinos han instalado cámaras de seguridad. Ana Montilla, hija de Marlene Colmenárez, confirmó la instalación de cámaras, argumentando que no ven ningún delito al enfocar hacia abajo y que ellos también tienen derecho a la seguridad.

La otra versión: El permiso de construcción y el paso de servicio

El Sr. Misael Soto proporcionó su versión de los hechos a través de un video enviado a la producción de Noticias Barquisimeto. Soto afirmó que llegaron a un acuerdo con la alcaldía para otorgar un paso de 1.20 metros de ancho a los residentes que viven en la parte trasera, incluyendo a Argenis Querales y Junior Querales. Aclaró que la intención era cercar su casa con una perimetral, y que la alcaldía les otorgó el permiso de adecuación de variables al tener todos los documentos en regla.

Soto enfatizó que en ningún momento se trancó el paso, solo se cercó por la orilla de la acera. Argumentó que la puerta de los vecinos mide menos de un metro y que ellos, «humanamente» están ofreciendo un paso más amplio. «Ellos no aceptan que les estamos dando un paso, ellos no quieren un paso, ellos lo que quieren es que nosotros le demos 2.30, 2.50, 3 metros, cuando el terreno es propio, no es ejido», sentenció Soto, quien indicó que sus vecinos viven en una zona de protección urbana.

El conflicto en Las Clavellinas continúa sin una resolución aparente, dejando a la comunidad en un estado de constante tensión. La falta de una mediación efectiva y la inacción de las autoridades han exacerbado la situación, llevando a los vecinos a un punto de desesperación donde las agresiones parecen ser el único camino.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto