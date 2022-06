En 2022 Alcaldía de Iribarren ha ofrecido 255 intervenciones quirúrgicas gratuitas

Durante los cinco primeros meses de este año la Alcaldía de Iribarren ha realizado 255 intervenciones quirúrgicas en los dos quirófanos del Instituto Municipal para el Desarrollo Social (IMDES), operaciones hechas en las especialidades de cirugía general, urología, oftalmología y ginecología, todas ofrecidas gratuitamente a los habitantes del municipio.

«Estas cirugías en un centro privado tienen un costo aproximado de 2.500 dólares y aquí son realizadas sin costo alguno gracias a la gestión humanista de nuestro Alcalde Luis Jonás Reyes Flores», detalló Alice Urdaneta, Presidenta del IMDES.

Leer también: Órganos de seguridad en Lara instan a tomar previsiones por lluvias

Entre las patologías que son intervenidas diariamente en el Centro Médico Quirúrgico del IMDES se encuentran: hernias, colecistectomía, exceresis de lipomas, prostatectomías, prolapso, fimosectomía, esterilizaciones, pterigion y catarata.

PREOPERATORIO CUBIERTO

Los pacientes que son intervenidos también cuentan con toda la preparación previa en cuanto a consultas especializadas, valoración cardiovascular, valoración pre anestésica, exámenes de laboratorio y electrocardiograma, realizados gratuitamente también en esta institución.

+SALUD +VIDA

«Me operaron de una hernia inguinal, me han atendido muy bien, le doy gracias al Alcalde Luis Jonás por el esfuerzo que están haciendo en estos operativos donde he visto que ayudan a muchísimas personas, es una bendición porque verdaderamente nos está solucionando la vida a los que no tenemos recursos para costear una cirugía de este tipo», expresó Joaquín Salas paciente intervenido recientemente.

Las personas que requieran de este apoyo, deben dirigirse a la sede del IMDES, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas con calle 62, de lunes a viernes a partir de las 8:00 am.

Nota de prensa.