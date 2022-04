Empate a 3: El Estrasburgo amarga la noche al PSG

El cuadro de Pochettino se dejó empatar después de que Mbappé dejara casi sentenciado el triunfo en el segundo tiempo.

Confiar en el PSG es recurrir a un acto de fe. Ya campeón, mantiene los mismos vicios que le han condenado en la Champions. De personalidad frágil, se dejó empatar por el Estrasburgo un partido que tenía ganado. Un tanto en propia de Verratti y otro de Caci en el descuento echaron por tierra otra buena noche de Mbappé. Para suerte del cuadro parisino aún tiene al francés, probablemente el más inocente de un equipo que carga con muchas culpas (3-3).

Arrancó el PSG despistado, hipnotizado por el madrugador tanto de Gameiro. Kimpembe no llegó a tiempo para cortar un pase al espacio de Perrin al ex del Sevilla, Atlético y Valencia, que acabó la jugada con un remate seco ante Donnarumma: 1-0. El Estrasburgo, gaseoso en los primeros minutos, tuvo que reprimirse porque el segundo, que no tardó en llegar, fue anulado por un fuera de juego ajustado. Las muecas de Pochettino en el banquillo resumieron la insatisfacción general.

El PSG ha perdido el interés por casi todo. Mbappé, sin embargo, se salva de ese juicio. Con el Madrid o no en sus pensamientos, jamás se ha tomado a broma un partido del cuadro parisino. De la nada, sin que hubiera hecho nada destacado, una carrera y un fabuloso pase de Neymar dejó solo a Kylian para que el francés, con la punta del pie, empatara un choque en el que el Estrasburgo, sin quererlo, perdió arrojo y fe.

Las diabluras de Neymar y de Mbappé condicionan al más bravo. Y el equipo de Stéphan, con la aspiración de entrar en Europa, se apagó por la magia de estos dos. Messi, de falta, pudo remontar. El 1-2 llegó tras el descanso en una trenza en la que al PSG no le tembló el pulso. Verratti arriesgó en su propia área para viajar con la pelota hacia la contraria. Neymar encontró a Mbappé y este le regaló el tanto a Achraf, que rebañó a puerta a bocajarro.

El PSG tiene defectos, pero también virtudes. Y no acostumbra a perdonar. A Djiku, central, se le ocurrió ceder una pelota atrás sin reparar en la presencia de Mbappé, que aprovechó la circunstancia para definir con clase. Al equipo, sin embargo, se le aparecieron los fantasmas. Verratti, en propia tras un córner, redujo la distancia y el PSG se echó a temblar, preso de las dudas de un pasado reciente. En el añadido, Caci remachó el empate tras un buen centro. Fue la crónica de una muerte anunciada.

Estrasburgo, 3

Sels; Guilbert (Caci, 82’), Perrin (Le Marchand, 69’), Nyamsi, Djiku, Lienard; Thomasson (Sissoko, 69’), Prcic (Aholou, 77’), Bellegarde; Ajorque (Diallo, 69’), Gameiro

Entrenador: Julien Stéphan

PSG, 3

Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe; Achraf (Kehrer, 89’), Danilo, Verratti, Juan Bernat (Nuno Mendes, 81’); Messi, Neymar (Di María, 86’), Mbappé

Entrenador: Mauricio Pochettino

Goles: 1-0, Gameiro (3’), 1-1, Mbappé (23’), 1-2, Achraf (64’), 1-3, Mbappé (67’), 2-3, Verratti (pp. 75’), 3-3, Caci (92’)

Árbitro: Rudy Buquet. Amonestó a Bellegarde (8’), Prcic (40’), Lienard (60’), Neymar (73’), Kimpembe (93’), Donnarumma (95’)

