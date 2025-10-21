Emotivo sepelio a Jesús Montero: Siempre llevará «Un Cardenal en el pecho»

Una multitud de allegados, familiares y fervientes admiradores se congregó para rendir un sentido y emotivo homenaje de despedida al exbeisbolista Jesús Montero en la Funeraria Memoriales La Esperanza. El jugador carabobeño, que hizo de los Cardenales de Lara el epicentro de sus logros y sueños en Venezuela, fue honrado por todos aquellos que siguieron su destacada y memorable carrera.

Legado en el deporte

Jesús Montero, «El Burul», dejó una huella imborrable en el béisbol venezolano y de Grandes Ligas. Su paso por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue notable, alcanzando la gloria con la camiseta crepuscular al disputar la temporada 2018-2019, que culminó con el anhelado título de campeón para Cardenales de Lara.

Pero su legado se extiende más allá. En su carrera en la Gran Carpa, Montero brilló con los Marineros de Seattle, registrando un total de 28 jonrones y 104 carreras impulsadas. Su temporada más destacada fue la de 2012, donde sacudió 15 cuadrangulares. Sin embargo, en Seattle será recordado eternamente por su hazaña en el juego perfecto del «Rey» Félix Hernández: fue Montero quien conectó el sencillo remolcador en la tercera entrada, la única carrera de la victoria 1-0 sobre los Rays de Tampa Bay, asegurando la gesta histórica de su compañero venezolano.

Despedida

El último adiós a este talentoso deportista se llevó a cabo en el Cementerio Municipal de Guacara, su ciudad natal en el estado Carabobo, donde familiares, seres queridos y compañeros del barrio, lamentaron profundamente su prematura partida.

Entre los representantes del béisbol venezolano, solo estuvo Juan Carlos torres (Ex jugador del Magallanes y campeón con los Leones del Caracas).

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla / NB