Emilio Lovera sobre dichos discriminatorios de “La Titi”: Son por “ganas de figurar”

El comediante venezolano Emilio Lovera habló sobre el caso de su colega Breinel Zambrano, conocido como “La Titi”. Lovera aseguró que esa no es la forma correcta de hacer humor y que existen muchos otros recursos para obtener risas del público.

Además señaló que las palabras de La Titi estuvieron fuera de lugar y fueron motivadas con la intención de aumentar su fama.

“Creo que fue de alguna forma forzado por estas ganas de figurar, de llamar la atención y de alguna forma ser viral”, dijo Lovera en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

En ese sentido, Emilio Lovera destacó las diferencias del humor clásico venezolano y las nuevas tendencias que abundan actualmente en las redes sociales.

Leer también: Nacho insulta al comediante Led Varela y le ofrece un “bofetón” por chiste en su contra

Emilio destacó la falta de “escuela” o preparación profesional de muchos influencers que convierten fácilmente su teléfono inteligente en un canal o medio de comunicación.

“Se entiende el caso de algunos porque son talentosos, pero otros no tanto, porque uno no ve el talento. Esto sirvió como caldo de cultivo para que muchos influencers, no necesariamente humoristas, se presenten así”, agregó.

Lovera también se refirió a otro episodio viral del humorista Breinel Zambrano, conocido como La Titi. Emilio comentó el caso en el que aparentemente un funcionario militar abofeteó a La Titi y esto le sirvió para hacerse tendencia. En la entrevista Lovera recordó que se trató del padre de Breinel disfrazado de militar, una producción que le valió muchos seguidores.

Igualmente, Emilio Lovera afirmó que el objetivo de todo comediante es hacer reír más allá de la burla como un medio para lograrlo.

Discriminación de la Titi

Hace pocas semanas, Breinel Zambrano aseguró en un podcast que disfrutaba “burlarse” de las personas con discapacidades. En esa ocasión, “La Titi” logró hacerse viral pero no con los resultados que esperaba. Inmediatamente recibió una ola de críticas en las diferentes redes sociales.

“Esto es una confesión que pueda sonar terribles, pero yo amo y disfruto demasiado reírme y burlarme de la gente con discapacidad. Perdón, yo no puedo ver a un mocho, yo no puedo ver a alguien torcido”, dijo Zambrano en aquella oportunidad.

En ese sentido, el Ministerio Público ordenó a la Fiscalía 61 del territorio nacional investigar a comediantes venezolanos que “incitan al odio y a la discriminación”.

Sobre ese caso, Lovera señaló que sí lo considera un humorista y que a veces hace chistes como cualquier comediante. Sin embargo, para Lovera el comentario de “La Titi” no produjo risa en nadie y por eso le trajo fuertes consecuencias.

Con información de: VN