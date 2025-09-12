El sol larense, ese que cuece el asfalto y energiza la ciudad, parece alumbrar con más intensidad en el norte de Barquisimeto, la zona que alberga la familia de Emerson Rodríguez. Hoy, ese mismo sol brilla sobre una medalla de oro panamericana, una presea que este gigante del voleibol nacional conquistó en México, pero que, en su mente, ya tiene un valor mucho más profundo: el de ser el combustible para un sueño que beneficiará a toda su comunidad.

​Rodríguez, con sus 2.03 metros de estatura, no es solo un atleta. Es la encarnación de la disciplina, el talento y, sobre todo, del arraigo. Tras una actuación estelar en la Copa Panamericana 2025, donde sus saques potentes y remates demoledores desde la posición de opuesto fueron clave para la victoria de la selección nacional, Emerson regresó a casa con el corazón lleno de orgullo y la mente enfocada en un proyecto que va más allá de la cancha.

Emerson Rodríguez: El Oro Panamericano que sueña con un Complejo Deportivo para el Norte de Barquisimeto

​De la Arena Panamericana al Polvo del Barrio



​Mientras sus compañeros de equipo celebraban el logro con merecida euforia, Emerson pensaba en las canchas del norte de Barquisimeto, donde el cemento agrietado y los aros sin malla eran la única opción para los jóvenes que soñaban con emular a sus héroes deportivos.

​»Yo sé de dónde vengo. Conozco la necesidad. Allá afuera hay mucho talento escondido que no tiene dónde desarrollarse», comentó Rodríguez en una entrevista exclusiva para nuestro medio. «Mi sueño es construir un complejo deportivo en el norte, no solo de voleibol, sino también de baloncesto y otras disciplinas. Un lugar donde los chamos puedan entrenar con instalaciones de verdad, lejos de los peligros de la calle».

​El plan de Emerson, un padre de familia que entiende la importancia de darle oportunidades a las nuevas generaciones, ya está sobre la mesa. El proyecto, detallado y ambicioso, contempla la creación de varias canchas multiusos, equipadas con luces, gradas y todo lo necesario para que los jóvenes de la zona, y de toda la ciudad, puedan practicar deporte de alto rendimiento.

​El «Empujoncito» que falta

​A pesar de su éxito internacional y de contar con un plan sólido, Emerson Rodríguez necesita un «empujoncito» para que este sueño se haga realidad. La construcción de un complejo de esta magnitud requiere el apoyo de los organismos gubernamentales.

​»He hablado con algunas personas, he tocado puertas, pero el asunto es medio complicado», explica con una mezcla de frustración y esperanza. «Solo pido que el alcalde y el gobernador se puedan sumar. a este proyecto. Que entiendan que esto no es solo un capricho. Es una inversión en el futuro de nuestra gente, en la salud, en la disciplina y en la esperanza».

El voleibol venezolano está viviendo un momento de gloria. La medalla de oro en la Copa Panamericana es un reflejo del talento y la tenacidad de jugadores como Emerson. Sin embargo, para que esta ola de éxitos continúe, es fundamental que la base se fortalezca. Y la base está en los barrios, en las comunidades, en el norte de Barquisimeto.

​Emerson Rodríguez ya nos dio el oro en México. Ahora, es el turno de responderle con el apoyo necesario para que el próximo oro no sea solo una medalla, sino un complejo deportivo que brille con la luz de mil futuros atletas larenses. ¿Se sumarán las autoridades a este sueño? El norte de Barquisimeto espera.

