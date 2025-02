Elvis Andrus quiere retirarse con Navegantes del Magallanes en la LVBP

Elvis Andrus apunta a regresar a Venezuela para un último baile con los Navegantes del Magallanes en la LVBP. El toletero ex grandeliga que recientemente ingresará al Salón de la Fama de los Rangers de Texas, conversó con el periodista Eduardo Pino y explicó que anhela regresar con los filibusteros en la próxima zafra de la pelota rentada criolla para tener su despedida de los fanáticos magallaneros.

El infielder venezolano conversó sobre varios pasajes de su carrera en Grandes Ligas con los Rangers y su ingreso al pabellón de inmortales del equipo, su paso por la LVBP y la recordada final entre Caracas vs Magallanes en la temporada 2009-2010, así como su ídolo en el beisbol con el que logró jugar en un momento en su carrera. Elvis Andrus también le dejó un mensaje al Magallanes para poder volver a vestir el uniforme de los eléctricos.

Elvis Andrus busca su regreso a la LVBP con Magallanes

“Este logro de llegar al Salón de la Fama de los Rangers, se lo debo también al hecho de haber coincidido con grandes peloteros como Beltré, Hamilton, Vizquel, entre otros. Yo jamás me imaginé conseguir tan buenos números, fue el fruto de jugar muchos años”, apuntó Elvis Andrus en la entrevista al canal Televen, sobre su ingreso al pabellón de inmortales de los texanos.

Andrus también tuvo palabras para uno de sus más grandes ídolos en la pelota, el también campocorto Omar Vizquel, insignia de los Leones del Caracas. “Tuve la dicha de jugar con mi ídolo Omar Vizquel, siempre traté de emularlo. Sus jugadas a mano limpia, su magia”.

Asimismo, explicó la emoción que representó para él disputar un choque entre los Eternos Rivales en la LVBP. “Me ponía más nervioso en un Caracas – Magallanes que en un juego de Serie Mundial, nunca habrá nada como eso, hasta jugué una final y la perdimos pero fue increíble”, recordó Andrus.

De igual forma, apuntó que si las condiciones se dan en el Magallanes, volverá a vestir el uniforme de los bucaneros para zarpar por última vez con los colores del equipo eléctrico.

“Si la temporada que viene Robinson Chirinos es el manager, vuelvo a Venezuela para retirarme también con el uniforme de los Navegantes del Magallanes, soy muy magallanero de corazón y no me he retirado oficialmente en mi país”, recordó. De por vida, Elvis Andrus bateó en tres temporadas con el Magallanes, para .248 con cuatro batazos de vuelta entera y 34 carreras remolcadas, según los datos del portal Pelota Binaria.

