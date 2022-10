ELN anunciará en Venezuela la reactivación del diálogo con el Gobierno de Colombia

Dos días después de haber llegado a Venezuela, la delegación de paz del ELN hará un anuncio relacionado con la reactivación de la mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Sobre el mediodía de este martes se hará un anuncio desde Caracas (Venezuela) donde los guerrilleros expresarán su voluntad de reactivar la mesa de diálogo que se rompió desde 2019 por el atentado en la Escuela General Santander donde asesinaron 22 cadetes de la Policía.

En la residencia ubicada en el municipio Sucre de Caracas, convertida ahora en una casa cultural en honor a Aquiles Nazoa, ha sido convocada una conferencia por parte de la delegación del ELN.

Tras su llegada a Venezuela, después de la aplicación de los protocolos que aceptó el Gobierno Petro, los guerrilleros harán la rueda de prensa donde estarán acompañados de los delegados de los países garantes como Noruega y Cuba.



Según lo reseñado por Semana, esto no significa que habrá una reanudación inmediata de la mesa de diálogo y se trata de un acto simbólico del ELN para manifestar su intención de dialogar nuevamente con el Gobierno Nacional y de ahí para adelante se empezaría a definir el tema logístico, que no es menor.



Ahora los guerrilleros del ELN entrarán en una fase de consultas internas donde el Comando Central hará los ajustes necesarios para definir la agenda, negociadores y posturas para intercambiar opiniones con el Gobierno.



Además, tendrán que definir posturas sobre la denominada ‘paz total’ porque, por ejemplo, el máximo comandante del ELN, Antonio García, no es partidario de este concepto. “La reanudación de los diálogos con el ELN, no será con la visión de la supuesta paz total”, dijo García.

Lo que está claro es que esta negociación no empezaría de cero y se tomarían en cuenta los avances que se tuvieron en Ecuador cuando se estaba dialogando con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.



Por ahora, no está claro si habrá una pronta respuesta por parte de los delegados del presidente Gustavo Petro, frente a esta postura de la guerrilla que se conocerá desde Venezuela. El comisionado de Paz Danilo Rueda ha estado al frente de este proceso junto con el canciller Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda.



Los negociadores, en cabeza de Pablo Beltrán, llegaron a Venezuela empezaron a definir reuniones con el Comando Central para tomar decisiones finales sobre la mesa de diálogo que se retomará con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Esta es una victoria de la razón y del derecho internacional frente al propósito de perfidia que en el Gobierno Duque buscó no sólo burlar las obligaciones contraídas con el ELN, y con la comunidad internacional sino causar grave daño al pueblo y a la República de Cuba, por ser país sede de las conversaciones en su compromiso con la paz de Colombia”, dijo la delegación guerrillera al salir de Cuba.

Sin duda, un gran paso porque será el primer encuentro presencial entre los comandantes guerrilleros después de casi cinco años. La agenda, bajo estrictos protocolos de reserva, está avanzando a toda máquina. La dirección de la guerrilla se encontrará con los negociadores para poner las cartas sobre la mesa y definir el camino con el que se podrían sentar de nuevo a hablar de paz.

