Eliminatorias Sudamericana: Con un golazo de Thiago Almada, Argentina ganó a Uruguay 1-0 en Montevideo

La albiceleste ganó en Montevideo con un golazo de Almada y roza el pase al Mundial. Valverde evidenció problemas físicos y pasó desapercibido..

Argentina demostró su fortaleza y capacidad para reponerse de las numerosas bajas con las que llegó a Montevideo y sacó un triunfo a base de trabajo defensivo, orden colectivo y calidad individual. Almada, el chico al que tanto compararon con Messi, logró el único tanto del choque con un derechazo espectacular y los de Scaloni se vengaron de la derrota sufrida a manos de Uruguay en su último enfrentamiento de Eliminatorias. Julián Álvarez brilló en su polivalencia ofensiva y resultó clave. Valverde mostró problemas musculares.

Leer También: Enner Valencia tritura a Venezuela: La Vinotinto cae ante Ecuador 1-2 en Quito en la fecha 13 de las Eliminatorias del Mundial 2026

La primera mitad ofreció un enfrentamiento repleto de respeto mutuo. Argentina defendió en un bloque bajo en el que priorizó el orden y Uruguay, que llevó la iniciativa, no fue capaz de dar velocidad a la pelota. Intentó desbordar con sus extremos pero no se mostraron finos en sus apariciones y tampoco Darwin pudo precisar cuando le llegó la pelota.

Valverde pasó bastante desapercibido en la elaboración y las alarmas saltaron cuando dejó un evidente gesto de malestar muscular que incluso hizo temer con su sustitución. En las siguientes acciones se le pudo ver correr con continuidad, botó un tiro de esquina y finalmente el susto pasó sin consecuencias. Quien no pudo continuar fue De Arrascaeta, por lo que De la Cruz entró en su lugar. En ese desconcierto Argentina dio un paso al frente y contó con un par de llegadas muy claras, la primera de Simeone y la segunda de Mac Allister. Rochet evitó una con una estirada eficaz y Giménez frenó la otra desde el suelo.

Tras el descanso la dinámica fue la misma. Uruguay trataba de mandar pero con claros problemas en la creación a pesar del buen nivel de Bentancur y los hombres de Scaloni cada vez se asomaban con mayor peligro. Apareció con más regularidad Almada, Julián creció con pases filtrados muy precisos y Simeone también ganó en confianza.

Finalmente la recompensa llegó gracias al talento individual desde las botas de Almada. El jugador del Lyon armó un derechazo desde la frontal que encontró la escuadra más alejada y deslumbró al estadio Centenario que quedó silenciado. El gol 2000 en la historia de la albiceleste. Bielsa no tardó en buscar la respuesta y sorprendió con la salida de Valverde y Darwin, dos de las estrellas de la selección que se mostraron muy apagadas.

En el tramo final la Celeste trató de recuperar el empate pero los problemas en la elaboración crecieron y la salida de balón evidenció claros problemas. Bielsa no dejó de dar órdenes desde la banda pero no hubo solución posible para inquietar al Dibu, que apenas trabajó en la segunda mitad. La única mala noticia para Scaloni fue la roja directa a Nico González, que no estará el martes frente a Brasil. Con este triunfo Argentina roza el el pase al Mundial y Uruguay da un nuevo paso atrás en esta etapa.

Cambios

Nicolás de la Cruz (41′, Giorgian de Arrascaeta), Brian Rodríguez (57′, Facundo Pellistri), Nicolás González (68′, Giuliano Simeone), Rodrigo Aguirre (71′, Federico Valverde), Federico Viñas (71′, Darwin Núñez), Exequiel Palacios (79′, Alexis Mac Allister), Ángel Correa (86′, Thiago Almada), Leonardo Balerdi (86′, Leandro Paredes)

Goles

0-1, 67′: Thiago Almada

Tarjetas

Arbitro: Juan Gabriel Benítez

Arbitro VAR: Derlis López, José Cuevas

Nahitan Nández (63′,Amarilla), Mathías Olivera (85′,Amarilla), Julián Álvarez (90′,Amarilla), Nicolás González (94′,Roja).

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS