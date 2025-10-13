Eliminatorias Europeas: Francia empata con Islandia 2-2 y frustró su clasificación al Mundial 2026

El empate 2-2 y la victoria de Ucrania evitó que los ‘galos’ clasificaran y ahora esperarán hasta noviembre para poder hacerlo.

La selección de Francia, sin Kylian Mbappé, tenía la oportunidad de clasificar al Mundial 2026 de forma directa este lunes. Sin embargo, dos resultados evitaron su festejo y uno de ellos fue el empate 2-2 que terminó teniendo con Islandia.

Leer También: SCLA de MLB: Con el Dominicano Jorge Polanco estelar Marineros de Seattle gana el primero ante Azulejos de Toronto 3-1

Como visitante, el cuadro ‘galo’ incluso comenzó perdiendo el partido tras otro arranque sigiloso. Al minuto 38, al filo del final de una primera parte poco lúcida de los de Deschamps, Victor Pálsson sorprendió a propios y extraños con su anotación, luego de un rebote tras un tiro libre.

Si bien los franceses dominaron tanto todo el primer tiempo como el arranque del segundo, se les dificultaba encontrar el empate, pero terminaron hallando más que eso pasada la hora de juego. Al minuto 62, Nkunku sacó un remate de derecha cruzado tras una buena jugada individual y cinco minutos después lograrían remontar para comenzar a acercarse un poco más al Mundial 2026, con el tanto de Mateta. Sin embargo, inmediatamente llegó la igualdad islandesa, con una contra que Kristian Hlynsson culminó sin temor ante Maignan y así frustrar a Francia.

Además del empate, el otro resultado que truncó la posibilidad de que el subcampeón del mundo clasificara este lunes es la victoria 2-1 de Ucrania sobre Azerbaiyán. Y es que los ‘galos’, en la cima del Grupo D, llegaron a 10 puntos con seis por disputar y los ucranianos a siete, a tres de distancia, y con un partido pendiente entre ambos en noviembre, en el que, si Francia gana, clasificará directamente a la cita mundialista.

Cambios

Kristian Hlynsson (45′, Daníel Gudjohnsen), Brynjólfur Willumsson (46′, Sævar Magnússon), Jón Dagur Thorsteinsson (61′, Logi Tómasson), Maghnes Akliouche (63′, Florian Thauvin), Khéphren Thuram (74′, Eduardo Camavinga), Kingsley Coman (74′, Christopher Nkunku), Stefán Thórdarson (84′, Albert Gudmundsson), Mikael Anderson (84′, Ísak Bergmann Jóhannesson), Hugo Ekitiké (88′, Jean-Philippe Mateta)

Goles

1-0, 38′: Victor Pálsson, 1-1, 62′: Nkunku, 1-2, 67′: Mateta, 2-2, 69′: Kristian Hlynsson

Tarjetas

Arbitro: Orel Grinfeeld

Arbitro VAR: Fedayi San, Sven Wolfensberger

Camavinga (55′,Amarilla), Logi Tómasson (60′,Amarilla).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder