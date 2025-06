Eliminatorias al Mundial 2026: Hoy La Vinotinto vs. Bolivia en Vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Este viernes 6 de junio del 2025, Venezuela se enfrenta a Bolivia y lo podrás escuchar en vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a Nivel Nacional con la previa del partido a las 5:00 PM. hora de Venezuela y el arranque del juego a las 6:00 PM. hora de Venezuela desde el Estadio Monumental de Maturín, Estado Monagas en un partido que puede valer un pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela y Bolivia se enfrentan este viernes por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido tomará lugar en el Estadio Monumental de Maturín en dónde ambos se enfrentarán con el objetivo de conseguir, momentáneamente, el boleto de repechaje.

Cómo llegan Venezuela y Bolivia al duelo de Eliminatorias Sudamericanas

La Vinotinto quiere hacer historia y quieren volver a participar en un Mundial. Tras la decisión de FIFA de que más selecciones puedan participar de la cita futbolística más importante, los cupos se agrandaron, de modo que, las posibilidades de clasificar son mayores. No obstante, no significa que ya se tiene el boleto en mano y menos en las eliminatorias sudamericanas, ya que tienen un alto nivel de competitividad.

Bolivia no se quieren quedar atrás y darán batalla para arrebatarle el séptimo puesto a su rival. Para ello también es una oportunidad de oro, ya que no juegan un Mundial desde la edición de Estados Unidos 1994, una coincidencia que agiganta la fe de los bolivianos. La última vez que estuvieron presentes terminaron últimos y con solo un punto, no solo buscarán sacar un boleto, sino también ganar por primera vez en su historia ya que en 1930 y 1950 perdieron todos los encuentros que disputaron.

La probable formación de Venezuela vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas

Rafael Romo; Alexander González, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi; Jon Aramburu; José Martínez, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino; Salomón Rondón, Josef Martinez. DT: Fernando «Bocha» Batista.

El posible once de Bolivia vs. Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas

Guillermo Viscarra; José Sagredo, Efrain Morales, Luis Haquín, Diego Medina; Ramiro Vaca, Robson Matheus, Héctor Cuellar, Gabriel Villamíl; Miguel Terceros, Victor Abrego. DT: Óscar Villegas.

Venezuela vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas: dónde ver y escuchar en vivo y datos del partido

Hora: 6:00 PM. hora de Venezuela

Radio: Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a Nivel Nacional

TV: Televen

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Var: Jorge Baliño (ARG)

Estadio: Monumental de Maturín

Hender «Vivo» González