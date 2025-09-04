Eliminatorias al Mundial 2026: Hoy Argentina vs. La Vinotinto en Vivo por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

Este jueves 4 de septiembre, desde las 7:00 PM. con la previa y el arranque del partido a las 7:30 PM. hora de Venezuela por Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires, el seleccionado de Argentina y La Vinotinto se miden por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas de Conmebol rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Se abre la última doble fecha de Eliminatorias. Este jueves 4 de septiembre, La Vinotinto enfrenta un desafío exigente: Visita a la actual campeona del mundo, Argentina.

Argentina:

En el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección argentina recibe a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Será un encuentro especial para la Albiceleste, que llega clasificada y como líder absoluto con 35 puntos, pero con varias bajas sensibles como las de Enzo Fernández y Lisandro Martínez. Sin embargo, el partido tendrá un atractivo adicional: podría ser el último duelo de Lionel Messi en casa por Eliminatorias, lo que añade un condimento histórico para los aficionados argentinos.

Venezuela:

Por su parte, la Vinotinto afronta uno de los compromisos más importantes de su historia. Ubicada en el séptimo lugar con 18 puntos, en zona de repechaje, Venezuela mantiene intacto el sueño de clasificar a su primer Mundial. Para lograrlo, necesita puntuar en sus dos últimos encuentros, ante Argentina y luego frente a Colombia, con la obligación de ganar al menos uno para asegurar la posición. Además, una combinación de resultados podría incluso permitirle escalar al top 6 directo, dependiendo del rendimiento de Colombia y Bolivia.

Alineaciones probables del Argentina vs La Vinotinto

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT. Lionel Scaloni

Venezuela : Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón. DT. Fernando «Bocha» Batista

Antecedentes y últimos resultados del Argentina vs Venezuela

10.10.24 | Venezuela 1-1 Argentina

25.03.22 | Argentina 3-0 Venezuela

02.09.21 | Venezuela 1-3 Argentina

28.06.19 | Venezuela 0-2 Argentina (Copa América)

22.03.19 | Argentina 1-3 Venezuela (amistoso)

Uruguay vs. Venezuela, por las Eliminatorias: Dónde escuchar en vivo y datos del partido

Hora: 7:30 PM. hora de Venezuela

7:30 PM. hora de Venezuela Radio: Somos 93.5 en Barquisimeto y FM Center a nivel Nacional

TV: Televen, Venevisión

Televen, Venevisión Estadio: Monumental de Buenos Aires

Hender «Vivo» González