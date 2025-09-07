Eliminatorias a la Copa Mundial 2026: ¿Qué necesita La Vinotinto para asegurar el repechaje?

Venezuela no logró sumar en Buenos Aires contra el campeón del mundo y se jugará todo en la última jornada contra Colombia de local.

La Vinotinto no pudo lograr la épica en Buenos Aires ante Argentina, luego de perder 3-0 en la posible despedida de Lionel Messi de su público en un partido oficial, lo cual complica las posibilidades de los dirigidos por Fernando Batista para acceder al Mundial de 2026.

Sin embargo, la derrota de Bolivia en Colombia le da la posibilidad a Venezuela de que ganando su partido en el Monumental de Maturín contra Colombia se asegure el séptimo lugar y como consecuencia, la ida al repechaje internacional.

La Vinotinto a sumar para no complicarse

Pero superar a los neogranadinos no es una tarea fácil, ya que en las Eliminatorias para Rusia 2018 y Catar 2022 no se les pudo ganar en casa, por lo cual hay que remontarse a 2013, con aquel gol de Salomón Rondón en Cachamay.

Un punto a favor para La Vinotinto de cara a una posible clasificación al repechaje mundialista es el hecho de que en las ocho presentaciones que tiene el elenco venezolano en Maturín, no ha salido derrotado, con cuatro victorias y cuatro empates.

Aunque, un empate podría no ser suficiente, ya que ahí dependerían de otro resultado, y este consiste en que Bolivia no venza a Brasil en los más de cuatro mil metros de altura que supone jugar en El Alto.

Bolivia podría quitarle el lugar a Venezuela

En caso de que Venezuela pierda contra Colombia, sigue latente la posibilidad de ir al Repechaje, dado que Bolivia podría no ganarle a Brasil y eso haría que no supere a los nacionales.

Si se da un empate en El Alto y La Vinotinto pierde, ambos quedan con 18 puntos, aunque la diferencia de gol beneficia considerablemente a Venezuela. Por lo tanto, la única combinación que dejaría fuera a los del «Bocha» Batista es que pierdan o empate en Maturín y Boliva derrote a Brasil en El Alto.

Hender «Vivo» González

Con información de Meridiano