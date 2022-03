¿Eliminar, limitar o mantener? La respuesta al Shift Defensivo especial en MLB

MLB hizo en unas de sus propuestas a la Asociación de Jugadores en medio de las negociaciones por un nuevo CBA de prohibir de los juegos las formaciones defensivas especiales (o shift).

Leer Tambien: MLB chantajea al Sindicato: CBT a cambio de playoffs de 14 equipos

Bob Nightengale del Usa Today, reveló lo que fue la propuesta de MLB a los jugadores de eliminar del juego los shift para un nuevo CBA, proponiendo también la implementación de un reloj que mida el tiempo de lanzamiento para lanzadores y la implementación de bases más grandes.

The three rule changes that MLB wants to implement: Banning shifts, a pitch clock, and oversized bases can not begin before the 2024 season unless the union agrees. MLB wants the rules to go into effect in 2023.