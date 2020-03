El Warriors-Nets, primer partido a puerta cerrada de la NBA

Esta medida no gustará a los aficionados, como tampoco a los propios jugadores que, evidentemente, prefieren contar con el calor del público en sus partidos

El partido que enfrentará este jueves a los Golden State Warriors y a los New York Nets en el Chase Center de Oakland será el primero de la NBA que se jugará a puerta cerrada por la epidemia de coronavirus, anunció en un comunicado el equipo californiano.

“Debido a la creciente preocupación por la propagación del COVID-19, y tras las consultas con la ciudad y el condado de San Francisco, el partido de mañana por la noche contra los Nets en el Chase Center se jugará sin aficionados”, explica el breve texto publicado en la página oficial de los Warriors.

También informa que seguirán de cerca la evolución de la crisis creada por la expansión del coronavirus para decidir qué ocurre con los próximos partidos en los que actúe como local y añade que a todos los aficionados que hayan adquirido entradas para el partido frente a los Nets se les reembolsará el dinero.

Una decisión que no gustará a los aficionados, así como tampoco a los propios jugadores que, evidentemente, prefieren contar con el calor del público en sus partidos.

La estrella de los Lakers, Lebron James, afirmó rotundamente hace algunos días que se negaría a jugar a puerta cerrada: “Jugar sin aficionados es imposible. No voy a jugar. Yo juego por mis compañeros, por los aficionados… es de lo que va todo esto. Salgo al pabellón y si no hay fans no juego. Que hagan lo que quieran”, expresó el alero en el vestuario tras la conclusión del partido entre Los Angeles Lakers y los Milwaukee Bucks.

El enfrentamiento entre Warriors y Nets podría no ser el único que se juegue a puerta cerrada. Desde este miércoles, la NBA mantiene conversaciones con todos los equipos de la liga para estudiar los diferentes escenarios que podrían darse en relación con el brote de Covid-19 que crece en todo el mundo.

