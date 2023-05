El voleibol infantil de Lara en los cuartos de final del LV campeonato nacional femenino Yaracuy 2023

La selección femenina de voleibol infantil del estado Lara, con boleto propio en la fase de cuartos de final del campeonato nacional, en su edición LV, que se realiza en el vecino estado Yaracuy. El sexteto femenino larense integró el grupo A, conjuntamente con las selecciones de: Yaracuy, Mérida, Cojedes y Trujillo.

La fuerza larense se impuso en la cancha y logró cumplir la fase clasificatoria de manera invita del grupo A, lo cuál le otorga el derecho de avanzar a los cuartos de final del campeonato nacional .

Hoy, miércoles 10 de mayo, se dará inicio a la confrontacion de cuatro de final con los siguientes encuentros:

10 AM: Distrito Capital vs. Aragua

12:00 Miranda vs Barinas

2 PM Lara vs. Bolivar

4 PM Yaracuy vs. Carabobo

Las selecciones ganadoras avanzan a la semi final. Las perdedoras disputan los puesto del 5to. al 8vo. lugar. El actual campeón es el Distrito Capital y la representación larense ocupó la tercera casilla en la cita del 2022.

Mucha suerte y buena actuación para las atletas larense en la confrontacion con el estado Bolivar por un cupo en la semifinal del campeonato nacional de voleibol femenino Yaracuy 2023.

Carlos Ramón Escalona E.

Noticias Deportivas