El «Volcán de América» hizo ''erupción'' y logró el milagro

El volcán de América Argenis Carruyo, hizo ”erupción” y se realizó el milagro en una de las calles de Santa Rosalía en Maracaibo

Tuvo que hacer “erupción” el Volcán de América, Argenis Carruyo, para que las autoridades locales en Maracaibo fueran a reparar los gigantescos huecos en la calle Santa Rosalía de esa ciudad, dónde diariamente transitan muchas personas, entre ellas el cantante de música bailable y destacado gaitero Zuliano.

Luego de publicar el reclamo desde la calle en cuestión, el ex Dimensión Latina y ex solista de Guaco recibió todo el apoyo de las comunidades marabinas, por convertirse en vocero de las necesidades del pueblo, que no tiene forma como reclamar a los gobernantes sus problemas.

Ya muchos en el Zulia están especulando sobre la posibilidad que Argenis se lance como candidato a alcalde de Maracaibo o a gobernador en ese estado, y no falta quien dentro del humor maracucho le tenga su slogan de campaña: “Le metemos el Mandullo… Votando por Carruyo”.

Edwin Hevia

Fuente: Somos Televisión