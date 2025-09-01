El Vinotinto Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad de LaLiga de España

El mediocampista venezolano llega al cuadro de San Sebastián luego de tres años en Girona.

El mediocampista venezolano de 27 años, Yangel Herrera, es a partir de este lunes nuevo jugador de la Real Sociedad, sumando su quinto club en el futbol español tras sus pasos por Huesca (2019), Granada (2019-21), Espanyol (2021-22) y Girona (2023-25).

El club de Donostia hizo oficial el trato en el marco del cierre del mercado de fichajes de verano en Europa y con un contrato de alrededor de 11 millones de euros hasta la temporada 2029-30.

«Es un paso grande para mi carrera», explicó Yangel Herrera. «Estaba buscando seguir creciendo y evolucionando. Creo que la Real Sociedad es un gran club para hacerlo».

Durante su estancia en Girona, el guaireño fue una pieza vital en la clasificación a la Champions League en la temporada 2023-24 de LaLiga, convirtiendo cinco goles en 29 partidos; 27 como títular, en los que además promedió 54.9 toques de balón y 0.7 pases clave por partido.así como una precisión de del 87% por partido.

Ahora, Yangel Herrera se une a Jon Aramburu como los venezolanos en la Real Sociedad, y además; una vez se recupere de su lesión en el tobilo, hará mancuerna con Brais Méndez y tras la salida de Zubimendi al Arsenal.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder