El Vinotinto Wuilker Faríñez mantuvo el arco en cero para guiar el triunfo de Águilas Doradas sobre Boyacá Chicó 2-0 en Colombia

El arquero venezolano fue clave al detener trres remates dentro del área.

El venezolano Wuilker Faríñez tuvo una actuación impecable bajo los tres palos, para guiar el triunfo de Águilas Doradas de Rionegro 2-0 sobre Boyacá Chicó este sábado en el Estadio Alberto Grisales por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol colombiano.

Jorge Rivaldo (63′) y Yony González (82′) anotaron los goles del cuadro local, que obtuvo su primera victoria del semestre y llegó a siete puntos, ubicándose en el puesto 13 de la tabla.

Por su parte, el guardameta venezolano fue clave para su equipo, al realizar atajadas cruciales, eso, pese a que Boyacá solamente tuvo cuatro remates al arco. De acuerdo a la aplicación Sofascore, tres de sus cuatro paradas fueron dentro del área y en general, tuvo una valoración de 7.5.

De esta forma, Wuilker Fariñez suma su tercer arco en cero en siete partidos durante el Clausura y el séptimo en 19 presentaciones desde su llegada a Águilas Doradas procedente del Caracas FC.

Cabe destacar que en ese partido, Delvin Alfonzo fue titular y jugó 79 minutos como lateral derecho, realizando 43 toques de balón y acertando cuatro pases largos (de un total de cinco).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder