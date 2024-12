El Vinotinto Salomón Rondón y el Pachuca hoy por la gloria ante Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental

Salomón Rondón apostará a un milagro en la final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

El venezolano registra en el 2024 sus mejores números como profesional, con 26 goles, cinco asistencias y tres títulos con el Pachuca.

Estas son las posibles alineaciones de Real Madrid y Pachuca en la final de la copa Intercontinental.

El Real Madrid tiene una nueva final por delante, en este caso le toca disputar la final de la Copa Intercontinental frente al Pachuca. Este partido se disputará este miércoles a partir de las 1:00 PM. hora de Venezuela en el Estadio Internacional Khalifa de Doha, Catar. Esta final es una transición entre el mundialito de clubes que se jugaba hasta este año y el nuevo formato que comenzará en enero donde habrá 32 equipos que se enfrentaran entre sí para conocer quién es el mejor equipo del mundo.

El conjunto blanco ha llegado a la final por ser el campeón de la pasada edición de la Champions League que ganó frente al Borussia Dortmund. Esto se hace así por la normativa que existe para aliviar de partidos a los clubes europeos. El Pachuca ha tenido un recorrido bastante más largo que los de Chamartín. Primero ha tenido que ser campeón de la Concacaf Champions Cup venciendo al Columbus Crew por un resultado de 3-0. Luego pasaron por los cuartos de final de la Intercontinental ganando al Botafogo de Brasil y avanzando a las semifinales del torneo. A un paso de la final eliminaron al Al- Ahly en un partido a 120 minutos muy reñidos y que se decidió en una larga tanda de penaltis que terminó con la victoria de los Tuzos por un resultado de 6-5.

El Real Madrid de los altibajos

Los de Ancelotti este año no están demostrando el nivel de los años anteriores. Las graves lesiones de jugadores importantes como Militao o Carvajal tampoco ayudan a un equipo que aún no ha dado con la tecla para poder tener un juego contundente. La estrella principal del equipo, Kylian Mbappé no está teniendo tampoco su mejor año, pero no será por ganas ya que el francés no para de entrenar en Valdebebas para llegar a su mejor nivel. Esta final es una nueva oportunidad para él por demostrar por qué el Madrid le eligió para liderar un nuevo proyecto del equipo de la capital. Tampoco Vinicius en el último partido demostró su mejor versión y volvió a estar envuelto en polémica extra deportivas con la grada de Vallecas.

Posibles alineaciones del Real Madrid – Pachuca

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiguer, Fran García, Valverde, Camavinga, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr, Kylian Mbappé.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Pachuca: Carlos Moreno; Luis Rodríguez, Gustavo Cabral, Andrés Micolta, Bryan González; Elías Montiel, Pedro Pedraza, Ángel Mena, Alan Bautista, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

Entrenador: Guillermo Almada

