El Vinotinto Salomón Rondón renueva para seguir en Pachuca de la Liga MX de México

El ‘Gladiador’ seguirá un año más portando el uniforme de los ‘Tuzos’.

En horas de la noche del martes se pudo conocer la buena nueva de la renovación de José Salomón Rondón por un año más con el Pachuca, club con el que milita desde 2023, cuando llegó procedente del River Plate de Argentina.

Desde su llegada a México, Salomón se ha convertido en una referencia para los ‘Tuzos’, habiendo marcado 35 goles en todas las competiciones; incluyendo 24 en la Liga MX. Además, ha repartido ocho asistencias y en total, ha jugado 62 partidos con el Pachuca.

Ahora bien, esos 24 goles a nivel doméstico convierten al ‘Gladiador’ en el cuarto venezolano con más goles en la Liga MX, seguido por Fernando Aristeguieta (25), Juan Arango (41) y Giancarlo Maldonado, que registró 44 dianas en su paso con el Atlante.

«Agradecido con todo Grupo Pachuca, me han dado una oportunidad de oro», decía José Salomón Rondón a Tuzoccer TV tras el empate 0-0 ante Tigres el martes. «He sabido aprovecharla, ha sido cuestión de la confianza que me ha brindado el cuerpo técnico. He respondido con trabajo, sacrificio y goles. Me hace muchísima ilusión (seguir en Pachuca), espero seguir de la misma manera, responiendo como lo he venido haciendo».

Hender «Vivo» González

Con información de Líder