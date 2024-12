El Vinotinto Salomón Rondón está motivado por su nominación al Premio The Best

El artillero criollo aseguró que desea seguir brindando alegrías al club.

El delantero venezolano de los Tuzos del Pachuca en la Liga MX, Salomón Rondón, afirmó estar bastante motivado a seguir brillando en el terreno de juego tras su nominación al premio The Best entregado por la FIFA.

Estas declaraciones las realizó el jugador previo al partido del Pachuca ante Botafogo en la Copa Inter continental, donde justamente marcó el gol de la victoria para los aztecas.

“Estoy disfrutando al máximo del momento, y creo que eso se refleja en la nominación al premio The Best”, expresó el artillero criollo que acumula 25 goles en 44 partidos con el Pachuca.

“Ahora tengo la recompensa de esta nominación al premio The Best, como antes tuve otros reconocimientos por los éxitos en la ConcaChampions, la Liga MX y en la Copa América”, agregó en sus declaraciones.

Rondón, de 35 años, se ha consagrado como uno de los mejores delanteros de la liga mexicana desde su llegada y aseguró que espera seguir marcando diferencia en el terreno por un par de años más.

“Es verdad que llevo dos años sin parar, y eso a mi edad puede sorprender. Pero es que mis ganas de jugar y ganar siguen intactas, y eso se traslada a la cancha. Caí con el pie derecho en Pachuca, estoy muy agradecido, y como siempre he hecho, he dado el máximo”, dijo.

“Esto me motiva para seguir creciendo, me hace sentir orgulloso y agradecido por todos mis compañeros y la gente que me rodea tanto en mi equipo como en mi selección”, concluyó.

