El Vinotinto Larense Telasco Segovia brilla con Inter Miami y se anota a la final de la Leagues Cup

Telasco Segovia sigue afianzando su protagonismo en el Inter Miami junto a grandes figuras del fútbol mundial como Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez entre otros.

Este miércoles el criollo sumó otro tanto a su cuenta desde que llegó a las garzas en la victoria 3-1 ante el Orlando City, con este resultado el conjunto jugará la final de la Leagues Cup.

GOOOOOOL venezolano en semifinales de #LeaguesCup2025.



Telasco Segovia 🇻🇪, en una brillante jugada, termina definiendo el partido a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/SAHozWbIlq — MLS Español (@MLSes) August 28, 2025

Además los dirigidos por el técnico Javier Mascherano sellaron su pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Segovia quien es uno de los convocados para la doble fecha FIFA de la Vinotinto partió desde la banca, ingresó en la fracción 73 del encuentro. Su tanto llegó en el 90+1 para colocar cifra definitiva a la pizarra.

El centrocampista suma un total de 3 dianas en 5 encuentros disputados en este certamen, 4 de ellos como titular.

Ahora la tropa de Florida se verá las caras ante el equipo de Seattle Sounders en la gran final que se jugará el próximo 31 de agosto

Hender «Vivo» González

