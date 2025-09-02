El Vinotinto Kervin «Tuti» Andrade fue presentado por Maccabi Tel Aviv de la primera división de Israel

El nacido en San Felix llega al club israelí por cuatro temporadas.

Kervin “Tuti” Andrade oficialmente tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo. Y es que el mediocampista fue presentado este lunes por el Maccabi Tel Aviv de la primera división de Israel.

El de San Félix firmó con el club israelí por cuatro años, siendo traspasado desde el Fortaleza de Brasil.

Leer También: MLB: El Venezolano Luis García de los Astros de Houston ganó en su regresó al montículo de Las Grandes Ligas

«Estoy muy emocionado de unirme al Maccabi Tel Aviv, un prestigioso club en Israel y con una gran reputación en toda Europa. Agradezco la oportunidad de jugar aquí y haré todo lo posible para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos, al comenzar una nueva y emocionante etapa en mi carrera», dijo Andrade al departamento de prensa del club.

Recordemos que el Maccabi Tel Aviv jugará la Europa League esta temporada y enfrentará a rivales como PAOK, Aston Villa, Dinamo Zagreb, Lyon, entre otros.

La Guaira asegura ingresos

Según información del periodista Esteban Rojas, Fortaleza vendió el 60% de los derechos de Kervin Andrade, esto quiere decir que el club brasileño tendría un 40% del monto del traspaso de una futura venta del criollo.

Y por si fuera poco, el Deportivo La Guaira tenía el 50% del pase de “Tuti” mientras estaba en Brasil, por lo que la mitad del monto de este fichaje irá al club naranja.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder