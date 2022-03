El Venezolano Willson Contreras no quiere aceptar contrato de los Chicago Cubs

El receptor venezolano, Willson Contreras rechazó la oferta de los Chicago Cubs y se dirige a la audiencia de arbitraje para conocer su salario en la temporada 2022 de Grandes Ligas – MLB.

Leer También: Venezolanos que evitaron el arbitraje salarial para la temporada 2022 de Las Mayores

Todo parece indicar que las cosas no están bien entre los Cubs y Willson Contreras, por lo que su salida pronto es algo que solo falta que sea oficial, ya que el venezolano se negó a aceptar una oferta del equipo este año y deberá ir a una audiencia de arbitraje para saber cuanto dinero ganará en la temporada 2022 de Grandes Ligas.

Contreras ha manifestado que no se hablado de la extensión de contrato con los Cubs y que ve cercana su salida de esta organización y tras no haber acordado en la última oferta, el careta en su última temporada de contrato pudiese ser canjeado al igual que sus ex compañeros y estrellas Kris Bryant, Anthony Rizzo y Javier Báez.

Yankees de Nueva York y Padres de San Diego ha preguntado por el venezolano, pero su futuro sigue estando incierto y al ver que no hubo acuerdo en el arbitraje aún más, ya que no se tiene claro cuando devengará en la temporada de MLB que empieza el próximo 7 de abril de 2022.

“Esto es algo que es realmente difícil para mí, personalmente, las relaciones que tengo con el equipo, los jugadores y los fanáticos, si me voy va a ser algo realmente difícil de tomar. Es algo muy emotivo para mí, sabiendo todo lo que he tenido que pasar para llegar a este punto. Va a ser muy duro y muy emotivo”. dijo Contreras hace unos días.

¿Se irá?

Es totalmente incierto saberlo, pero todo el mundo cree que los Cubs deberían renovar a Contreras, sin embargo, mucho se ha especulado de cambios.

Además, el nacido en Puerto Cabello ha manifestado que que una renovación podría ser un “sueño hecho realidad”.

Sus números de por vida

El venezolano ha sido dos veces All-Star y presume un anillo de Serie Mundial, tiene en MLB 535 hits, 95 jonrones, 310 remolcadas, 288 impulsadas y su average es de .259, todo esto de 2016 a 2021.

elfildeo.com