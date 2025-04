El Venezolano Ronaldo Zambrano competirá en el Mundial de aguas abiertas en España: “Me veo en los Juegos Olímpicos”

El atleta competirá este viernes en el Mundial de aguas abiertas en España.

Este viernes Ronaldo Zambrano competirá en la prueba de los 10 kilómetros en la Copa del Mundo de Ibiza, España.

“Mi expectativa es quedar entre los 10 primeros”, cuenta el merideño de 23 años, desde Salvador de Bahía, Brasil, antes de partir este miércoles a España.

El criollo vive en Brasil desde 2019 y ha logrado el título de campeón nacional de ese país en tres ocasiones. En 2024, asistió a la Copa del Mundo en Golfo Aranci, Italia y se ubicó 29, a 44 segundos del francés Marc-Antoine Olivier, ganador de la prueba.

“Me veo en los Juegos Olímpicos. Estoy 100 % seguro de que me veo en los Juegos Olímpicos. Necesito estar más en las Copas del Mundo”, subraya el triple medallista (plata, 800 metros libres; bronce, 1500 metros libres y plata en los 10 kilómetros aguas abiertas) del Campeonato Suramericano 2024 en Cali, Colombia.

“Siento que Brasil ya me quedó de cierta manera pequeño. He ganado con comodidad los campeonatos brasileños. Me gustaría ir a otro país a crecer más. Me gustaría competir más en los circuitos internacionales, tipo Copas del Mundo para tener más roce competitivo”, confesó el nadador que ya tiene cupo en 5 y 10 kilómetros, para el campeonato Mundial de Aguas Abiertas a celebrarse en Singapur en julio de este año.

En sus inicios Zambrano dejó el engramado para llevar sus logros al agua: “Comencé a los 10 años. Practicaba fútbol, pero no me gustó y me fui a entrenar en piscina en el complejo Cinco Águilas Blancas y el profesor “Chato”, me dijo que yo era nadador de aguas abiertas”.

