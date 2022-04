El Venezolano Ronald Acuña Jr. admite no extrañará nada de Freddie Freeman

El estelar jugador de los campeones de MLB, Atlanta Braves, reveló que por varias circunstancias no fue cercano a quien por más de una década fue el rostro de la franquicia.

Muchos han sido sorprendidos por las declaraciones que el estelar jardinero Ronald Acuña Jr. dio durante la noche del miércoles sobre su excompañero en Atlanta Braves, Freddie Freeman.

Al ser cuestionado por el periodista dominicano Yancen Pujols, durante una entrevista realizada vía Instagram, sobre qué será lo que más extrañará de contar con Freeman como compañero, el jugador venezolano mantuvo su respuesta bastante corta, pero contundente: “¿Yo? nada”.

Acuña entró en detalles sobre la relación que tenía con Freeman, indicando que no eran tan cercanos como para llamarse amigos, sino que su trato se daba porque jugaban para el mismo equipo.

“Éramos cercanos porque compartíamos en un mismo estadio, pero tuvimos, cómo lo diría… muchos choques”, señaló el ganador del premio Novato del Año de la Liga Nacional en la temporada 2018. Explicó además que la relación entre los dos quedó afectada por situaciones que le incomodaron desde que subió al equipo grande.

“Eso ha pasado todo el tiempo (problemas en las relaciones entre novatos y veteranos). Cuando subes como novato siempre hay alguien (que te quiere decir cómo hacer las cosas). Uno viene con su flow de ligas menores a usar su eye black (pintura negra para reducir el brillo en los ojos), tus lentes, tu gorra un chin cruzada y hay mucha gente que lo ve mal y uno lo ve cómo parte del juego, ¿me entiendes?”

“Entonces muchos veteranos me la aplicaron (molestarlo) y cuando subí como novato en 2018, ellos mismos me llamaron a la oficina y me dijeron ‘no, tú no puedes usar eso’ y me la quitaron con un paño (el eye black) y yo no pude decir nada”.

Al ser cuestionado sobre por qué no dijo nada en su momento y se mantuvo callado, simplemente expresó que sabe que así son las cosas y que eventualmente le tocará ser veterano y estar en otra posición.

“Me quedé callado, no podía decir nada, ¿sabes? Simplemente no mencioné nada. Solo dije ‘algún día seré un veterano’; no estoy diciendo que lo sea ahora, pero ahora no va a venir nadie a quitarme algo de la cara, ¿me entiendes?”, concluyó Acuña Jr.

Freeman eligió la agencia libre y terminó firmando un contrato como agente libre con Los Angeles Dodgers, por lo que será bastante interesante ver cuando ambos peloteros se encuentren nueva vez durante la temporada 2022.

