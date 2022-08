El Venezolano Oswaldo Cabrera de los Yankees hizo tiro magistral desde el jardín derecho

El venezolano Oswaldo Cabrera sigue haciendo de las suyas en términos defensivos con Los New York Yankees.

Mediante el último juego de temporada regular entre Los New York Mets y Yankees de New York, Oswaldo Cabrera evitó una carrera más para Los Mets con un tiro certero desde el jardin derecho hasta la goma. El prospecto venezolano no deja de sorprender en sus primeros juegos en Las Grandes Ligas.

Leer también: El Barquisimetano Andrés Giménez comandó triunfo de Guardianes de Cleveland ante Padres de San Diego

Con corredores en tercera y segunda, dos outs y el conteo en 1-0, Starling Marte disparó un sencillo al jardinero derecho Oswaldo Cabrera, quien fue retado por el novato Brett Baty que iba corriendo desde la segunda base. El tiro de Cabrera fue bueno y la destreza con la que Kyle Higashioka manejó el tiro fue aún mejor.

Video:

Oswaldo Cabrera no para de impresionarnos. ¡WOW! 🤯 pic.twitter.com/40NeXHFhUL — MLB Venezuela (@MLBVenezuela) August 24, 2022

Después del partido, Cabrera le dio crédito a Higashioka por ayudarlo a completar la jugada, diciendo que estaba sorprendido por como manejo el piconazo. Cabe destacar que Oswaldo y Estevan Florial subieron juntos a Las Mayores hace tan solo días, pero ya Florial fue enviado de regreso a Triple-A tras no destacarse lo suficiente.

Oswaldo Cabrera se ha destacado haciendo jugadas en la tercera base, campocorto, segunda base y en el jardin derecho. Sin embargo, tiene un promedio de bateo de .160, 4 hits, una carrera impulsada y una carrera anotada.

elfildeo.com