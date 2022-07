El Venezolano Luis Rengifo está que arde con los Angelinos en Las Grandes Ligas – MLB

Add It Up 🤩✅

Luis Rengifo singles ~ Shohei Ohtani scores & Taylor Ward scores on throwing error by Acuna Jr.➕

Max Stassi sacrifice fly & Luis Rengifo scores.➕

Credit: Ballys

Angels 8 – Braves 0 Top 4th#LAAvsATL #大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/7VkRQl7Pqn