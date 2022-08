El Venezolano Luis (La Regadera) Arráez de los Mellizos tiene la vista de Superman: No se poncha nunca

Luis Arráez ha mostrado una habilidad que poco ha sido resaltada en esta nueva era de la pelota: la capacidad de no poncharse. Y la verdad es que el venezolano se poncha a una muy baja tasa con respecto al promedio de la liga. En la era del béisbol sabermetrico, alcanzar los tres strikes en un turno no tienen una mayor repercusión en lo concerniente a un out. Esto lo ha sabido aprovechar para el beneficio de los Mellizos de Minnesota.

Sin embargo, Luis Arráez es un toletero que tiene la mejor tasa de ponches por turno, según las mediciones del portal Baseball Savant. El criollo según estas estadísticas, se poncha en cada 11.1 turnos que toma en MLB. Es un poco más del 25% de las veces que lo logra su más cercano perseguidor, el novato de los Guardianes de Cleveland, Steven Kwan.

Luís Arráez se poncha una vez cada 11.1 turnos, la mejor relación de MLB.



El resto de los mejores:



Steven Kwan 9.8

José Ramírez 9.3

Alejandro Kirk 8.7

Nico Hoerner 8.5

Alex Verdugo 8.2

Keibert Ruíz 8.0

Miguel Rojas 7.9#MLB — Roberth Pérez (@RoberthEperez17) August 10, 2022

Esta capacidad de detectar los pitcheos buenos y malos, le permite conectar la bola con más facilidad. Gracias a esto, es uno de los mejores bates en la Liga Americana, en lo que respecta a promedio y porcentaje de embasado. El criollo comanda este listado, con otro venezolano también resaltando en este aspecto como el novato receptor de los Nacionales de Washington, Keibert Ruiz.

Meridiano