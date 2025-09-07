El Venezolano José Osuna de Las Golondrinas de Yakuit de la Liga de Japón pega otro HR y aspira a un buen cierre de la temporada

El inicialista trujillano de las Golondrinas de Yakult pegó su 12do estacazo de la campaña.

José Osuna está con miras a tener un mejor cierre de temporada en Japón, mayormente en lo que respecta a su poder, que no ha sido tan frecuente como en años anteriores.

Sin embargo, este domingo conectó su 12do cuadrangular de la contienda y segundo en cuatro juegos, al descifrar los envíos del derecho exgrandeliga, Shintaro Fujinami, al inicio de la segunda entrada.

El venezolano culminó la jornada de 4-2 con anotada e impulsada; su número 54 de la continda, aunque su esfuerzo fue insuficiente, pues las Golondrinas de Yakult cayeron 3-2 ante las Estrellas de la Bahía de DeNa.

Con esta actuación, eleva su promedio a .252; a razón de 112 inatrapables en 445 turnos, con 31 extrabases -incluyendo 19 dobles-, 29 anotadas y 167 bases alcanzadas.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder