El Venezolano José Osuna aportó poder en gran despliegue ofensivo de las Golondrinas de Yakult en la Liga de Béisbol de Japón

El cañonero venezolano llegó a 11 jonrones en la temporada en Japón para redondear el triunfo ante Yomiuri.

José Osuna tuvo uno de tres cuadrangulares que conectó la ofensiva de las Golondrinas de Yakult, como parte de un despliegue de 17 imparables, para derrotar 12-1 a los Gigantes de Yomiuri este jueves en el Tokyo Dome de la capital japonesa.

El batazo del trujillano ante los envíos de Shunsuke Miyahara, con corredor a bordo, llegó en el octavo inning y le puso cifras definitivas a un encuentro donde las Golondrinas también contaron con dos estacazos de Munetaka Murakami, uno de dos carreras en el primer inning y otro con las bases llenas, como parte de un racimo de siete rayitas de los visitantes en el cuarto.

Murakami; que se proyecta romperá el próximo mercado de agentes en Grandes Ligas, tiene 17 bambinazos en 33 juegos desde que regresó de lista de lesionados el 29 de julio, incluyendo siete en los más recientes seis desafíos que ha disputado.

Por su parte, Osuna; que recientemente superó las 1.000 bases alcanzadas en su carrera en el beisbol japonés, culminó la jornada de 5-2 con anotada y dos empujadas, para elevar su promedio a .252 (de 432-109) con 19 dobles, 11 bombazos, 52 producidas y 26 registradas. Su OBP es de .308, su Slugging de .373 y su OPS de .681.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder