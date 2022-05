El Venezolano Jesús Sucre señala que día a día se adapta más a los Diablos Rojos de México

El venezolano señaló que cada día se adapta más al equipo de Los Rojos y con ello se siente feliz,

esús Sucre llegó al equipo ya comenzada la temporada para reforzar el trabajo que se había estado haciendo detrás del plato y poco a poco ha colaborado en alguna de las distintas áreas que le corresponden, ya sea a la defensiva llevando el juego, buscando sacar corredores o parándose en la caja de bateo.

El venezolano debutó el 11 de mayo frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, para desde ese momento acumular nueve encuentros jugados, cinco de ellos en casa y cuatro en gira.

Sigo en el proceso de conocer y adaptarme porque no había hecho nada de beisbol desde enero pero poco a poco me he sentido mejor. Agradezco el juego que me están dando porque así van a empezar a salir mejor las cosas”, comentó el venezolano.

Sucre participó en la Serie Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Caribes de Anzoátegui, después de vivir una temporada en la que participó en 31 encuentros. Después de eso, se mantuvo como agente libre, llegando el llamado para reforzar a los Diablos.

Es la primera ocasión en que Sucre juega en México, y aunque el tipo de beisbol que se desarrolla en la pelota mexicana es similar al que se da en Venezuela, se encuentra en pleno proceso de conocer bien a sus compañeros (sobre todo a los lanzadores) y a los bateadores rivales.

“He tenido que manejar mucha información y aprender mucho porque son muchos pitchers y me he tenido que ir adaptando a cada uno”, continuó. “Agradezco que me estén dando la oportunidad de jugar más días porque con eso estoy acercándome a mi mejor nivel”.

Jesús busca aportar en las tres áreas del juego en las que tiene un papel protagonista, a la defensiva llevando el juego, evitando que el equipo rival se robe bases y bateando. En total, le han intentado robar 10 bases y ha atrapado robando a cuatro rivales, un 40% de efectividad, con lo que supera el 33% que tuvo en su paso por las Grandes Ligas.

“Estoy trabajando todos los días para tratar de ayudar al equipo de la manera en que se pueda, ya sea bateando, cachando o buscando sacar a los corredores que quieran robarse una base”, sentenció.

Sucre hasta el momento batea para .250, con siete hits en 28 apariciones en el plato, con tres carreras producidas, cuatro bases por bolas negociadas y solo un ponche.

