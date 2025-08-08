El Venezolano Javier Sanoja de los Marlins de Miami: «Altuve es alguien en quien nos queremos reflejar»

El jugador de los Marlins contó como fue el encuentro con su ídolo del beisbol.

Javier Sanoja está viviendo un buen momento con los Marlins de Miami. Pero esta semana, específicamente en la serie ante los Astros de Houston, el criollo “Cumplió un sueño” al compartir con José Altuve.

El lunes, Sanoja al pegar su cuarto jonrón de la temporada dice que lo vivió de forma especial.

“Gracias a Dios. Hoy realmente siento que he cumplido ese sueño. Él (Altuve) está en esa alineación, yo estoy en esta alineación”, declaró Sanoja a MLB Español sobre “Astroboy” a quien definió como su ídolo.

LoanDepot Park fue el escenario para este encuentro, aunque el de Maracay ya lo había visto antes de iniciar la temporada.

“Lo vi en los Entrenamientos Primaverales, pudimos hablar un poco. Pasé por un mal momento en un momento de la campaña, y él me dio unas palabras de confianza que realmente me ayudaron mucho a pasar la página. Altuve es un gran jugador. Es alguien en quien nos queremos reflejar y de verdad, eso fue increíble y me ayudó mucho”, dijo Sanoja.

La responsabilidad de Astroboy

Pero Altuve no se queda atrás de este particular encuentro, ya que con su carrera de 15 años en Las Mayores, sabe que tiene una responsabilidad dentro y fuera del terreno.

“Estoy poniéndome un poco mayor y los jóvenes están subiendo, y algunos me dicen que crecieron viéndome jugar. Eso me enorgullece, pero también me presenta un gran compromiso de ser un buen ejemplo para ellos y básicamente ayudarles a mantenerse en las Grandes Ligas”, dijo Altuve también a Las Mayores.

